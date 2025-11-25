https://ria.ru/20251125/pogoda-2057439394.html
Москвичей предупредили о мокром снеге и гололедице до вечера 26 ноября
Москвичей предупредили о мокром снеге и гололедице до вечера 26 ноября - РИА Новости, 25.11.2025
Москвичей предупредили о мокром снеге и гололедице до вечера 26 ноября
Мокрый снег и гололедица на дорогах ожидается в Москве с 21 часа вторника до 21 часа среды, сообщает столичный МЧС. РИА Новости, 25.11.2025
