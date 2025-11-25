https://ria.ru/20251125/podrostok-2057327929.html
В Калининградской области задержали подростка за подготовку теракта
В Калининградской области задержали подростка за подготовку теракта - РИА Новости, 25.11.2025
В Калининградской области задержали подростка за подготовку теракта
В Калининградской области задержали подростка, готовившего теракт в храме, ему предъявили обвинение, сообщила РИА Новости официальный представитель СК Светлана...
Задержание подростка, который планировал теракт в храме в Калининградской области
Подросток планировал теракт в православном храме в Калининградской области по указке спецслужб Украины, его арестовали.
Семнадцатилетний парень провел разведку, купил необходимые компоненты и изготовил самодельные зажигательные устройства.
