Рейтинг@Mail.ru
В Калининградской области задержали подростка за подготовку теракта - РИА Новости, 25.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:49 25.11.2025 (обновлено: 10:27 25.11.2025)
https://ria.ru/20251125/podrostok-2057327929.html
В Калининградской области задержали подростка за подготовку теракта
В Калининградской области задержали подростка за подготовку теракта - РИА Новости, 25.11.2025
В Калининградской области задержали подростка за подготовку теракта
В Калининградской области задержали подростка, готовившего теракт в храме, ему предъявили обвинение, сообщила РИА Новости официальный представитель СК Светлана... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T09:49:00+03:00
2025-11-25T10:27:00+03:00
происшествия
украина
россия
калининградская область
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/19/2057328168_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b687081aca9eca118f7ff2faa7392343.jpg
https://ria.ru/20251121/zaderzhannyy-2056526909.html
https://ria.ru/20251124/moskva-2057239911.html
украина
россия
калининградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Задержание подростка, который планировал теракт в храме в Калининградской области
Подросток планировал теракт в православном храме в Калининградской области по указке спецслужб Украины, его арестовали. Семнадцатилетний парень провел разведку, купил необходимые компоненты и изготовил самодельные зажигательные устройства.
2025-11-25T09:49
true
PT0M39S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/19/2057328168_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f34ab42e4039c2efb2ef460df87bba0b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, украина, россия, калининградская область, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Украина, Россия, Калининградская область, Светлана Петренко, Следственный комитет России (СК РФ)
В Калининградской области задержали подростка за подготовку теракта

В Калининградской области задержали подростка за подготовку теракта в храме

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. В Калининградской области задержали подростка, готовившего теракт в храме, ему предъявили обвинение, сообщила РИА Новости официальный представитель СК Светлана Петренко.
"Семнадцатилетнему жителю региона предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью три статьи 30, частью первой статьи 205 УК России ("Покушение на террористический акт")", — сказала она.
Теракт предотвращен в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Задержанный за подготовку теракта в Краснодаре получал указания от куратора
21 ноября, 10:47
По полученным данным, подросток через Telegram общался с вербовщиком запрещенной в России террористической организации, чью деятельность координируют украинские спецслужбы. Он сообщил куратору, что готов совершить теракт на территории одного из православных храмов в Калининградской области ради поддержки киевского режима.
Преступник провел разведку, приобрел необходимые компоненты и сделал самодельные зажигательные устройства. Его задержали в субботу, 22 ноября, при попытке реализовать задуманное. У него нашли телефон, с помощью которого он переписывался с украинским куратором.
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Обвиняемый в нападении на полицейских в Москве подросток не признал вину
24 ноября, 19:21
 
ПроисшествияУкраинаРоссияКалининградская областьСветлана ПетренкоСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала