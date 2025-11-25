Свыше 310 мониторов пациента поступило в подмосковные медучреждения

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. В медучреждения Подмосковья поступило 315 мониторов пациента на сумму свыше 250 миллионов рублей, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Такая медтехника позволяет непрерывно отслеживать основные жизненные показатели – артериальное давление, уровень кислорода в крови, пульс, температуру тела и другие параметры.

"Мониторы пациента позволяют врачу отслеживать основные показатели в режиме реального времени. Всего с начала года в медучреждения региона поступило 315 мониторов пациента на сумму более 250 миллионов рублей", – сказал заместитель председателя правительства Подмосковья – министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.

Так, мониторы пациента поступили в Видновский, Коломенский, Московский областной и Щелковский перинатальные центры, а также Долгопрудненскую, Королевскую, Луховицкую и другие больницы.