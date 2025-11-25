Рейтинг@Mail.ru
Свыше 310 мониторов пациента поступило в подмосковные медучреждения - 25.11.2025
15:48 25.11.2025
Свыше 310 мониторов пациента поступило в подмосковные медучреждения
Свыше 310 мониторов пациента поступило в подмосковные медучреждения
В медучреждения Подмосковья поступило 315 мониторов пациента на сумму свыше 250 миллионов рублей
2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0c/1838116747_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_ce14a4b0d3e480a235f5fcf919e0d71c.jpg
московская область (подмосковье)
Свыше 310 мониторов пациента поступило в подмосковные медучреждения

Подмосковные медучреждения получили 315 мониторов пациента

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. В медучреждения Подмосковья поступило 315 мониторов пациента на сумму свыше 250 миллионов рублей, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Такая медтехника позволяет непрерывно отслеживать основные жизненные показатели – артериальное давление, уровень кислорода в крови, пульс, температуру тела и другие параметры.
"Мониторы пациента позволяют врачу отслеживать основные показатели в режиме реального времени. Всего с начала года в медучреждения региона поступило 315 мониторов пациента на сумму более 250 миллионов рублей", – сказал заместитель председателя правительства Подмосковья – министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
Так, мониторы пациента поступили в Видновский, Коломенский, Московский областной и Щелковский перинатальные центры, а также Долгопрудненскую, Королевскую, Луховицкую и другие больницы.
Оборудование закуплено по нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь", мероприятию "Оснащение (дооснащение) основными средствами государственных учреждений здравоохранения" и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.
