https://ria.ru/20251125/podmoskove-2057440116.html
Свыше 310 мониторов пациента поступило в подмосковные медучреждения
Свыше 310 мониторов пациента поступило в подмосковные медучреждения - РИА Новости, 25.11.2025
Свыше 310 мониторов пациента поступило в подмосковные медучреждения
В медучреждения Подмосковья поступило 315 мониторов пациента на сумму свыше 250 миллионов рублей, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T15:48:00+03:00
2025-11-25T15:48:00+03:00
2025-11-25T15:48:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0c/1838116747_0:185:2984:1864_1920x0_80_0_0_1993ead9928363e5b635654ed341d888.jpg
https://ria.ru/20251125/deti-2057438933.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0c/1838116747_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_ce14a4b0d3e480a235f5fcf919e0d71c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Свыше 310 мониторов пациента поступило в подмосковные медучреждения
Подмосковные медучреждения получили 315 мониторов пациента
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. В медучреждения Подмосковья поступило 315 мониторов пациента на сумму свыше 250 миллионов рублей, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Такая медтехника позволяет непрерывно отслеживать основные жизненные показатели – артериальное давление, уровень кислорода в крови, пульс, температуру тела и другие параметры.
"Мониторы пациента позволяют врачу отслеживать основные показатели в режиме реального времени. Всего с начала года в медучреждения региона поступило 315 мониторов пациента на сумму более 250 миллионов рублей", – сказал заместитель председателя правительства Подмосковья – министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
Так, мониторы пациента поступили в Видновский, Коломенский, Московский областной и Щелковский перинатальные центры, а также Долгопрудненскую, Королевскую, Луховицкую и другие больницы.
Оборудование закуплено по нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь", мероприятию "Оснащение (дооснащение) основными средствами государственных учреждений здравоохранения" и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.