Мобилизованным украинцам выдают старые чешские автоматы, рассказал пленный

ДОНЕЦК, 25 ноя – РИА Новости. Мобилизованным украинцам перед отправкой на фронт выдают старые чешские автоматы, рассказал РИА Новости военнопленный Владислав Музыка.
"Из вооружения выдавали автомат "CZ". Сказали, что это чешское оружие, всем выдавали. Оружие было старое, каких годов не смотрел. Видно, что уже старое", - сказал пленный.
Он добавил, что вместе со старым автоматом мобилизованным выдавали патроны натовского образца.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
Пушилин объяснил, почему ВСУ боятся массово сдаваться в плен
22 ноября, 16:05