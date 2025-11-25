Рейтинг@Mail.ru
Украинские командиры врут об отношении к пленным в России, заявил пленный - РИА Новости, 25.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
01:19 25.11.2025
Украинские командиры врут об отношении к пленным в России, заявил пленный
Украинские командиры врут об отношении к пленным в России, заявил пленный
Военнопленный ВСУ
Военнопленный ВСУ. Архивное фото
КУРСК, 25 ноя — РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий 41-й отдельной механизированной бригады Иван Сидельник рассказал РИА Новости, что украинское командование запугивало его и сослуживцев жестоким обращением в российском плену, однако на практике ничего подобного не подтвердилось.
"Нас пугали, чтобы в плен не сдаваться ни в коем случае, потому что там яйца отрезают, изуродуют до такой степени. Как оказалось, все наоборот", - подчеркнул пленный.
Иван рассказал, что российские военнослужащие относятся к пленным без жестокости.
"Ты военнопленный, ты уже в плену, ты побежден. Выполняй приказания, не ходи, конечно, ты не на гражданке. А так все нормально, наоборот - сидишь себе, тепло, еда… Нас кормили хорошо", - объяснил пленный.
Пленный рассказал о бегстве украинцев из подразделения ВСУ
