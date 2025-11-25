Украинские командиры врут об отношении к пленным в России, заявил пленный

КУРСК, 25 ноя — РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий 41-й отдельной механизированной бригады Иван Сидельник рассказал РИА Новости, что украинское командование запугивало его и сослуживцев жестоким обращением в российском плену, однако на практике ничего подобного не подтвердилось.

"Нас пугали, чтобы в плен не сдаваться ни в коем случае, потому что там яйца отрезают, изуродуют до такой степени. Как оказалось, все наоборот", - подчеркнул пленный.

Иван рассказал, что российские военнослужащие относятся к пленным без жестокости.