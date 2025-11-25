https://ria.ru/20251125/plennyy-2057286091.html
Украинские командиры врут об отношении к пленным в России, заявил пленный
Украинские командиры врут об отношении к пленным в России, заявил пленный - РИА Новости, 25.11.2025
Украинские командиры врут об отношении к пленным в России, заявил пленный
Пленный украинский военнослужащий 41-й отдельной механизированной бригады Иван Сидельник рассказал РИА Новости, что украинское командование запугивало его и... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T01:19:00+03:00
2025-11-25T01:19:00+03:00
2025-11-25T01:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909321825_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4ca4a4468b27d5e38c95e0f99a223ce8.jpg
https://ria.ru/20251124/vsu-2057037191.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909321825_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d2c0068cf40de1d6b48ee5e99f81620e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия
Украинские командиры врут об отношении к пленным в России, заявил пленный
Пленный Сидельник: командиры ВСУ врут об отношении к пленным в России
КУРСК, 25 ноя — РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий 41-й отдельной механизированной бригады Иван Сидельник рассказал РИА Новости, что украинское командование запугивало его и сослуживцев жестоким обращением в российском плену, однако на практике ничего подобного не подтвердилось.
"Нас пугали, чтобы в плен не сдаваться ни в коем случае, потому что там яйца отрезают, изуродуют до такой степени. Как оказалось, все наоборот", - подчеркнул пленный.
Иван рассказал, что российские военнослужащие относятся к пленным без жестокости.
"Ты военнопленный, ты уже в плену, ты побежден. Выполняй приказания, не ходи, конечно, ты не на гражданке. А так все нормально, наоборот - сидишь себе, тепло, еда… Нас кормили хорошо", - объяснил пленный.