https://ria.ru/20251125/plennyj-2057408963.html
Украинские боевики пили мочу из-за нехватки провианта, рассказал пленный
Украинские боевики пили мочу из-за нехватки провианта, рассказал пленный - РИА Новости, 25.11.2025
Украинские боевики пили мочу из-за нехватки провианта, рассказал пленный
Украинским боевикам пришлось пить собственную мочу на позициях из-за отсутствия провизии, рассказал РИА Новости украинский военнопленный Алексей Синепольский. РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T14:15:00+03:00
2025-11-25T14:15:00+03:00
2025-11-25T14:33:00+03:00
в мире
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156222/57/1562225781_0:0:3046:1713_1920x0_80_0_0_8ec9a23c939a86bc059111b6c9b30c6f.jpg
https://ria.ru/20250824/ukraina-2037231264.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156222/57/1562225781_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_93283bbc1802683fb95aede270062828.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинские боевики пили мочу из-за нехватки провианта, рассказал пленный
Пленный Синепольский: ВСУ четыре дня пили собственную мочу на позициях
ДОНЕЦК, 25 ноя — РИА Новости. Украинским боевикам пришлось пить собственную мочу на позициях из-за отсутствия провизии, рассказал РИА Новости украинский военнопленный Алексей Синепольский.
«
"Пришли на позицию. Два дня нам скидывали поесть (с помощью БПЛА – ред.), а четыре дня вообще без воды, без еды, без ничего. Пили свою мочу. Каждый свою мочу пил. Мы вообще обезвожены были. От обезвоживания хотелось спать", – сказал пленный.
По его словам, он был взят в плен на той же позиции, где находился без провизии.
"После этого нас штурмовали. Были гранаты или что-то такое, я не помню, потому что бронежилетом был накрыт. И мы сказали, что сдаемся в плен", – добавил Синепольский.