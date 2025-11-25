Рейтинг@Mail.ru
Украинские боевики пили мочу из-за нехватки провианта, рассказал пленный - РИА Новости, 25.11.2025
14:15 25.11.2025 (обновлено: 14:33 25.11.2025)
Украинские боевики пили мочу из-за нехватки провианта, рассказал пленный
Украинские боевики пили мочу из-за нехватки провианта, рассказал пленный
Украинским боевикам пришлось пить собственную мочу на позициях из-за отсутствия провизии, рассказал РИА Новости украинский военнопленный Алексей Синепольский.
Украинские боевики пили мочу из-за нехватки провианта, рассказал пленный

Пленный Синепольский: ВСУ четыре дня пили собственную мочу на позициях

ДОНЕЦК, 25 ноя — РИА Новости. Украинским боевикам пришлось пить собственную мочу на позициях из-за отсутствия провизии, рассказал РИА Новости украинский военнопленный Алексей Синепольский.
«
"Пришли на позицию. Два дня нам скидывали поесть (с помощью БПЛА – ред.), а четыре дня вообще без воды, без еды, без ничего. Пили свою мочу. Каждый свою мочу пил. Мы вообще обезвожены были. От обезвоживания хотелось спать", – сказал пленный.
По его словам, он был взят в плен на той же позиции, где находился без провизии.
"После этого нас штурмовали. Были гранаты или что-то такое, я не помню, потому что бронежилетом был накрыт. И мы сказали, что сдаемся в плен", – добавил Синепольский.
