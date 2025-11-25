Пленный рассказал о приказе, данном командирами ВСУ при отступлении

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Военнопленный ВСУ Артём Кондыбко рассказал, что украинским военнослужащим говорили не жалеть своих при отступлении - стрелять так же, как и русских, соответствующее видео опубликовало Минобороны РФ.

"Когда наши отступали, нам говорили их (своих) не жалеть – стрелять так же, как и русских", - сказал Кондыбко.

По его словам, ситуация на линии боевого соприкосновения "кошмарная", у ВСУ нет провизии и боекомплекта.

"Очень много погибло, много "трехсотых", много сдаются в плен… вывозят раненых уже русские! Русские солдаты вывозят! Я думаю, что даже если бы могли, то желание навряд ли у них такое есть, у ВСУ", - добавил пленный.

Он отметил, что в плену российские военнослужащие хорошо относились к нему.

"Сначала нормально побеседовали, не оказывали никакого давления, потом предложили кофе, угостили. В течение двух дней кормили хорошо – давали и пельмени, и сосиски, давали шоколадные батончики, разрешали ходить в туалет, не было никакого давления абсолютно", - подчеркнул Кондыбко.

Он рассказал о военных преступлениях ВСУ, которые убивали мирных жителей.