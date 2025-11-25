https://ria.ru/20251125/plennyj-2057318026.html
Пленный рассказал о приказе, данном командирами ВСУ при отступлении
Пленный рассказал о приказе, данном командирами ВСУ при отступлении - РИА Новости, 25.11.2025
Пленный рассказал о приказе, данном командирами ВСУ при отступлении
Военнопленный ВСУ Артём Кондыбко рассказал, что украинским военнослужащим говорили не жалеть своих при отступлении - стрелять так же, как и русских,... РИА Новости, 25.11.2025
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Военнопленный ВСУ Артём Кондыбко рассказал, что украинским военнослужащим говорили не жалеть своих при отступлении - стрелять так же, как и русских, соответствующее видео опубликовало Минобороны РФ.
"Когда наши отступали, нам говорили их (своих) не жалеть – стрелять так же, как и русских", - сказал Кондыбко.
По его словам, ситуация на линии боевого соприкосновения "кошмарная", у ВСУ
нет провизии и боекомплекта.
"Очень много погибло, много "трехсотых", много сдаются в плен… вывозят раненых уже русские! Русские солдаты вывозят! Я думаю, что даже если бы могли, то желание навряд ли у них такое есть, у ВСУ", - добавил пленный.
Он отметил, что в плену российские военнослужащие хорошо относились к нему.
"Сначала нормально побеседовали, не оказывали никакого давления, потом предложили кофе, угостили. В течение двух дней кормили хорошо – давали и пельмени, и сосиски, давали шоколадные батончики, разрешали ходить в туалет, не было никакого давления абсолютно", - подчеркнул Кондыбко.
Он рассказал о военных преступлениях ВСУ, которые убивали мирных жителей.
"Наши дронщики (операторы беспилотных аппаратов) в Покровске
тренировались на мирном населении – испытывали на них свои боеприпасы, на дронах. Также знаю, что в Покровске еще оставались магазины – наши бойцы их грабили, забирали все, что считали нужным, так как провизии не было", - сказал военнопленный.