Рейтинг@Mail.ru
Число платежей по биометрии в России выросло за год в девять раз - РИА Новости, 25.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:10 25.11.2025
https://ria.ru/20251125/platezh-2057307114.html
Число платежей по биометрии в России выросло за год в девять раз
Число платежей по биометрии в России выросло за год в девять раз - РИА Новости, 25.11.2025
Число платежей по биометрии в России выросло за год в девять раз
Число платежей по биометрии в России за год выросло в девять раз, рассказали РИА Новости в Центре биометрических технологий (ЦБТ). РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T06:10:00+03:00
2025-11-25T06:10:00+03:00
экономика
россия
дмитрий григоренко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1c/1936399617_0:273:3051:1989_1920x0_80_0_0_530bfbcd689f39198cfcb2e5a097d078.jpg
https://ria.ru/20251118/rzhd-2055725954.html
https://ria.ru/20251022/tsbt-2049863359.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1c/1936399617_335:83:2955:2048_1920x0_80_0_0_c9b3e8b0591ba8de4b7ad2170c199530.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, дмитрий григоренко
Экономика, Россия, Дмитрий Григоренко
Число платежей по биометрии в России выросло за год в девять раз

ЦБТ: число платежей по биометрии в РФ выросло за год в девять раз

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкУспешная оплата покупки по биометрии
Успешная оплата покупки по биометрии - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Успешная оплата покупки по биометрии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Число платежей по биометрии в России за год выросло в девять раз, рассказали РИА Новости в Центре биометрических технологий (ЦБТ).
"Год к году количество платежей с использованием биометрии выросло в девять раз. Так, если за первые три квартала 2024 года с помощью этой технологии было оплачено 16,1 миллиона покупок, то за первые три квартала 2025-го число биометрических платежей достигло почти 146 миллионов", - сказали в центре.
Поезд прибывает к платформе вокзала - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
РЖД планируют протестировать посадку пассажиров по биометрии
18 ноября, 14:32
Чаще всего такой способ для оплаты покупок выбирали жители крупных городов. Сервис также востребован в регионах Дальневосточного и Южного федеральных округов, отметили в ЦБТ.
"На сегодняшний день биометрия – наиболее динамично развивающийся платёжный инструмент. По всей стране установлено уже более 1,3 миллиона терминалов, которые позволяют оплачивать покупки по биометрии", - добавили в Центре биометрических технологий.
В конце июля в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко рассказывали, что число зарегистрированных в Единой биометрической системе (ЕБС) пользователей за год выросло почти в четыре раза, до 7 миллионов. В ЦБТ добавляли, что ежедневно в системе регистрируются до 40 тысяч человек.
Процедура снятия биометрических данных - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
ЦБТ прокомментировал идею автоматического штрафования россиян по биометрии
22 октября, 15:20
 
ЭкономикаРоссияДмитрий Григоренко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала