Число платежей по биометрии в России выросло за год в девять раз

Число платежей по биометрии в России за год выросло в девять раз, рассказали РИА Новости в Центре биометрических технологий (ЦБТ). РИА Новости, 25.11.2025
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Число платежей по биометрии в России за год выросло в девять раз, рассказали РИА Новости в Центре биометрических технологий (ЦБТ).
"Год к году количество платежей с использованием биометрии выросло в девять раз. Так, если за первые три квартала 2024 года с помощью этой технологии было оплачено 16,1 миллиона покупок, то за первые три квартала 2025-го число биометрических платежей достигло почти 146 миллионов", - сказали в центре.
Чаще всего такой способ для оплаты покупок выбирали жители крупных городов. Сервис также востребован в регионах Дальневосточного и Южного федеральных округов, отметили в ЦБТ.
"На сегодняшний день биометрия – наиболее динамично развивающийся платёжный инструмент. По всей стране установлено уже более 1,3 миллиона терминалов, которые позволяют оплачивать покупки по биометрии", - добавили в Центре биометрических технологий.
В конце июля в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко
рассказывали, что число зарегистрированных в Единой биометрической системе (ЕБС) пользователей за год выросло почти в четыре раза, до 7 миллионов. В ЦБТ добавляли, что ежедневно в системе регистрируются до 40 тысяч человек.