Стороны конфликта попытаются изменить мирный план США, считает экс-дипломат - РИА Новости, 25.11.2025
19:57 25.11.2025
Стороны конфликта попытаются изменить мирный план США, считает экс-дипломат
Стороны конфликта попытаются изменить мирный план США, считает экс-дипломат - РИА Новости, 25.11.2025
Стороны конфликта попытаются изменить мирный план США, считает экс-дипломат
в мире
россия
сша
киев
дональд трамп
владимир путин
дмитрий песков
в мире, россия, сша, киев, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков
В мире, Россия, США, Киев, Дональд Трамп, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Стороны конфликта попытаются изменить мирный план США, считает экс-дипломат

Экс-дипломат Джатрас: все стороны конфликта на Украине хотят изменить план США

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГорода мира. Вашингтон
Города мира. Вашингтон - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Города мира. Вашингтон. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 ноя – РИА Новости. Все стороны украинского конфликта будут стремиться изменить предложенный США план мирного урегулирования в свою пользу, заявил в беседе с РИА Новости бывший американский дипломат Джим Джатрас.
«
"В конечном итоге ни одна из сторон не находится в положении, чтобы полностью отвергнуть этот план, но каждая будет пытаться скорректировать его в свою пользу", – сказал он, комментируя ситуацию вокруг перспектив разрешения конфликта на Украине.
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
В новом плане США нет ограничений численности ВСУ, сообщают СМИ
Вчера, 19:51
По словам Джатраса, предложенный США документ предусматривает "значительные уступки минимальным целям России", включая территориальные положения. При этом, уверен он, Москва будет готова рассматривать план президента США Дональда Трампа как основу для обсуждения.
Бывший дипломат высказался пессимистично относительно перспектив реального прекращения огня. Он подчеркнул, что Трамп добивается не столько мира, сколько "видимости" мирного процесса.
"Трамп стремится выглядеть победителем и любой ценой избежать сценария, при котором украинская армия и государство рушатся на глазах", – сказал Джатрас.
Аналитик также не исключил, что реализация инициативы может привести к "корейскому сценарию", подразумевающему долгосрочное разделение Украины.
"Трамп ясно дал понять, что данный план не является окончательным предложением Вашингтона. Соответственно, киевский режим и их европейские союзники пытаются подтолкнуть этот план в свою сторону. Трудно сказать, насколько им это удастся: по сути, у них мало рычагов давления на Трампа, за исключением того, что он сталкивается с заметной оппозицией внутри США – в том числе в собственной администрации – в отношении любых шагов, связанных с признанием законных интересов России в сфере безопасности", – добавил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
От отрицания до принятия: Европа не знает, что делать с планом Трампа
24 ноября, 08:00
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Киев согласился с планом США по урегулированию, сообщил CBS
Вчера, 16:08
 
В миреРоссияСШАКиевДональд ТрампВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
