Специальная военная операция на Украине
 
16:08 25.11.2025 (обновлено: 17:51 25.11.2025)
Киев согласился с планом США по урегулированию, сообщил CBS
Киев согласился с планом США по урегулированию, сообщил CBS
Американский чиновник заявил, что украинское руководство согласилось с планом администрации США по урегулированию конфликта с Россией, передает CBS. РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T16:08:00+03:00
2025-11-25T17:51:00+03:00
CBS: Киев согласился с планом США по урегулированию, но хочет уладить детали

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Американский чиновник заявил, что украинское руководство согласилось с планом администрации США по урегулированию конфликта с Россией, передает CBS.
"Есть некоторые незначительные детали, которые нужно уладить, но они согласны на мирное соглашение", — приводит телеканал слова собеседника.

Государственный секретарь США Марко Рубио во время пресс-конференции по итогам переговоров с представителями Киева и стран Европы. 23 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
Для утверждения плана по Украине нужно согласие России, заявил Рубио
23 ноября, 23:02
Позже агентство Reuters сообщило со ссылкой на неназванного украинского чиновника, что Киев поддерживает рамки предложенного США плана после переговоров с американской стороной в Женеве.
Ранее во вторник издание Politico сообщило со ссылкой на источники, что министр армии США Дэниел Дрисколл сегодня в Абу-Даби представит российской делегации сокращенный американский план из 19 пунктов.
Глава российского МИД Сергей Лавров назвал эту информацию спекуляцией и слухами. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что ему нечего сказать по этому поводу.
Вы этими шансами не воспользовались, вы их провалили. Лавров об участии Европы в мирном соглашении - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
У Европы был шанс внести вклад в решение кризиса на Украине, заявил Лавров
Вчера, 13:24

Мирная инициатива США и европейские "поправки"

На минувшей неделе администрация Соединенных Штатов заявила о разработке мирной инициативы по урегулированию на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь территории России.

Как заявил Владимир Путин, у России есть текст американского плана, но предметно он пока не обсуждался. Президент допустил, что этот документ может быть положен в основу окончательного урегулирования. В целом Москву устраивает положение дел на фронте, которое ведет к достижению целей спецоперации с помощью оружия, но она готова к переговорам и решению проблем мирным путем.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
От отрицания до принятия: Европа не знает, что делать с планом Трампа
24 ноября, 08:00
В воскресенье, 23 ноября, в Женеве прошли переговоры представителей ЕС, США и Киева, на которых обсуждались поправки европейской и украинской сторон к американскому предложению. Агентство Reuters и газета The Telegraph опубликовали два варианта внесенных изменений.
По одной версии, ЕС среди прочего предлагает установить численность ВСУ на уровне 800 тысяч военных, по другой — какие-либо ограничения отсутствуют.
Что касается Запорожской АЭС, то, по информации Reuters, ее предлагают перезапустить под контролем МАГАТЭ, а вырабатываемую электроэнергию разделить поровну между Россией и Украиной. В проекте от The Telegraph станция полностью переходит под контроль киевского режима.
По некоторым данным, европейский план включает запрет на размещение сил НАТО на Украине в мирное время, а по другим — решение о присутствии иностранных войск остается за Киевом.
В то же время, по версии обоих СМИ, проект от ЕС предполагает завершение конфликта по линии фронта. Это противоречит центральному пункту плана США о выводе ВСУ из Донбасса.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Европа — против: Мерцу и Макрону слишком важно продолжение войны
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФЕвросоюзЕвропа
 
 
