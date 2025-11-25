В плане США по Украине поменяли еще один пункт, пишет Politico

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. В мирный план США по Украине внесли изменения, затрагивающие новые российские территории, пишет Politico со ссылкой на источники.
В ответ глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российские дипломаты "предпочитают делать свою работу профессионально, а не заниматься спекуляциями и слухами".
На прошлой неделе США заявили о разработке мирной инициативы для завершения конфликта на Украине. Как писали зарубежные СМИ, план, состоявший на тот момент из 28 пунктов, предусматривал передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь территории России.
Пока что американские чиновники обсуждают план с представителями Киева, европейская сторона также предложила свои поправки.
Москва официально документ не получала, но, как отметил Владимир Путин, он может стать основой окончательного урегулирования. По словам президента, хотя ситуация на фронте в целом устраивает Россию, так как ведет к достижению целей СВО, она открыта для переговоров и мирного разрешения проблем.