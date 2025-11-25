Рейтинг@Mail.ru
В плане США по Украине поменяли еще один пункт, пишет Politico - РИА Новости, 25.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:18 25.11.2025 (обновлено: 15:43 25.11.2025)
В плане США по Украине поменяли еще один пункт, пишет Politico
В мирный план США по Украине внесли изменения, затрагивающие новые российские территории, пишет Politico со ссылкой на источники. РИА Новости, 25.11.2025
В плане США по Украине поменяли еще один пункт, пишет Politico

Politico: США изменили касающийся Донбасса пункт в плане по Украине

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonАмериканский флаг перед Белым домом в Вашингтоне
Американский флаг перед Белым домом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Американский флаг перед Белым домом в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. В мирный план США по Украине внесли изменения, затрагивающие новые российские территории, пишет Politico со ссылкой на источники.
"Изменены требования о передаче Украиной территории Донбасса России и другие чувствительные вопросы, имеющие отношение к территории Украины", — утверждается в публикации.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Макрон призвал изменить некоторые положения плана по Украине
Вчера, 12:28
Ранее появилась информация, что министр армии США Дэн Дрисколл намерен представить новый вариант плана из 19 пунктов российским представителям на переговорах в Абу-Даби.
В ответ глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российские дипломаты "предпочитают делать свою работу профессионально, а не заниматься спекуляциями и слухами".
Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
"Несколько дней". Стубб сделал громкое заявление об Украине
Вчера, 15:10
На прошлой неделе США заявили о разработке мирной инициативы для завершения конфликта на Украине. Как писали зарубежные СМИ, план, состоявший на тот момент из 28 пунктов, предусматривал передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь территории России.
Пока что американские чиновники обсуждают план с представителями Киева, европейская сторона также предложила свои поправки.
Москва официально документ не получала, но, как отметил Владимир Путин, он может стать основой окончательного урегулирования. По словам президента, хотя ситуация на фронте в целом устраивает Россию, так как ведет к достижению целей СВО, она открыта для переговоров и мирного разрешения проблем.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Лавров рассказал, на чем основаны ключевые положения плана Трампа
Вчера, 13:13
 
