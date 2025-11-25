СМИ: США начали работу над планом по Украине после сделки по Газе

ВАШИНГТОН, 25 ноя - РИА Новости. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер начали работу над мирным планом по Украине после заключения сделки по прекращению огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.