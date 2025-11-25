Рейтинг@Mail.ru
СМИ: США начали работу над планом по Украине после сделки по Газе - РИА Новости, 25.11.2025
04:23 25.11.2025
СМИ: США начали работу над планом по Украине после сделки по Газе
Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер начали работу над мирным планом по Украине после заключения... РИА Новости, 25.11.2025
СМИ: США начали работу над планом по Украине после сделки по Газе

WSJ: Уиткофф и Кушнер начали работу над планом по Украине после сделки по Газе

© РИА Новости / Юки Ивамура | Перейти в медиабанкФлаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне
Флаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости / Юки Ивамура
Перейти в медиабанк
Флаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 ноя - РИА Новости. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер начали работу над мирным планом по Украине после заключения сделки по прекращению огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По информации издания, работа над первым вариантом плана началась во время полета домой с Ближнего Востока на фоне заключения соглашения по Газе.
Флаги США - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
В США поразились реакции Зеленского на план по Украине
01:59
Газета также отмечает, что госсекретарь США Марко Рубио получил копию плана во время визита наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана на прошлой неделе. Рубио был в курсе инициативы Уиткоффа и Кушнера, но до того момента не был полностью знаком с подготовленным ими документом.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Здание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
В Госдуме заявили о желании Европы переписать план США по Украине
01:33
 
В миреРоссияСШАКиевВладимир ПутинСтив УиткоффДжаред КушнерХАМАС
 
 
