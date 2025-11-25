В США поразились реакции Зеленского на план по Украине

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Реакция Владимира Зеленского на план США по урегулированию конфликта на Украине показывает, что он намеренно саботирует любые мирные инициативы, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала.
"Зеленский, похоже, просто не дает никому возможности договориться, подливая масло в огонь", — сказал он.
По словам эксперта, только киевский режим не хочет признавать реальность, которая уже давно складывается не в пользу Украины.
"Они проиграли войну. Все уже кончено, конец предрешен. Конец близок, и украинская сторона проиграла", — констатировал Дэвис.
Мирная инициатива США и европейские "поправки"
На минувшей неделе администрация США заявила о разработке мирной инициативы по урегулированию на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь территории России.
По одной версии, ЕС среди прочего предлагает установить численность ВСУ на уровне 800 тысяч военных, по другой — какие-либо ограничения отсутствуют.
Что касается Запорожской АЭС, то, по информации Reuters, ее предлагают перезапустить под контролем МАГАТЭ, а вырабатываемую электроэнергию разделить поровну между Россией и Украиной. В проекте от The Telegraph станция полностью переходит под контроль киевского режима.
По одним данным, европейский план включает запрет на размещение сил НАТО на Украине в мирное время, а по другим — решение о присутствии иностранных войск остается за Киевом.
В то же время, по версии обоих СМИ, проект от ЕС предполагает завершение конфликта по линии фронта. Это противоречит центральному пункту плана США о выводе ВСУ из Донбасса.