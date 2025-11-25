Рейтинг@Mail.ru
В США поразились реакции Зеленского на план по Украине - РИА Новости, 25.11.2025
01:59 25.11.2025 (обновлено: 02:00 25.11.2025)
В США поразились реакции Зеленского на план по Украине
в мире
украина
сша
донбасс
владимир зеленский
дэниел дэвис
вооруженные силы украины
украина
сша
донбасс
В США поразились реакции Зеленского на план по Украине

Дэвис: Зеленский намеренно саботирует любые мирные инициативы

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Реакция Владимира Зеленского на план США по урегулированию конфликта на Украине показывает, что он намеренно саботирует любые мирные инициативы, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала.
"Зеленский, похоже, просто не дает никому возможности договориться, подливая масло в огонь", — сказал он.
Боец артиллерийского расчета пушки-гаубицы Д-20 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
В Киеве заявили о плохих новостях из зоны СВО
01:01
По словам эксперта, только киевский режим не хочет признавать реальность, которая уже давно складывается не в пользу Украины.
"Они проиграли войну. Все уже кончено, конец предрешен. Конец близок, и украинская сторона проиграла", — констатировал Дэвис.

Мирная инициатива США и европейские "поправки"

На минувшей неделе администрация США заявила о разработке мирной инициативы по урегулированию на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь территории России.
Накануне в Женеве прошли переговоры представителей ЕС, Соединенных Штатов и Киева, на которых обсуждались поправки европейской и украинской сторон к американскому предложению. Агентство Reuters и газета The Telegraph опубликовали два варианта внесенных изменений.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
"Не может понять". На Западе назвали человека, которого готов слушать Трамп
Вчера, 21:08
По одной версии, ЕС среди прочего предлагает установить численность ВСУ на уровне 800 тысяч военных, по другой — какие-либо ограничения отсутствуют.
Что касается Запорожской АЭС, то, по информации Reuters, ее предлагают перезапустить под контролем МАГАТЭ, а вырабатываемую электроэнергию разделить поровну между Россией и Украиной. В проекте от The Telegraph станция полностью переходит под контроль киевского режима.
По одним данным, европейский план включает запрет на размещение сил НАТО на Украине в мирное время, а по другим — решение о присутствии иностранных войск остается за Киевом.
В то же время, по версии обоих СМИ, проект от ЕС предполагает завершение конфликта по линии фронта. Это противоречит центральному пункту плана США о выводе ВСУ из Донбасса.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Зеленский построил дом на территории подстанции, заявили в Раде
Вчера, 18:40
 
В миреУкраинаСШАДонбассВладимир ЗеленскийДэниел ДэвисВооруженные силы Украины
 
 
