Большинство пунктов плана США по Украине согласовано, заявили в Белом доме

ВАШИНГТОН, 25 ноя — РИА Новости. Большинство пунктов плана США по украинскому урегулированию согласовано, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

« "В конце концов, подавляющее большинство пунктов были согласованы", — сказала Левитт журналистам.

Пресс-секретарь также заявила, что президент США Дональд Трамп оказывает давление на Москву и Киев, добиваясь скорейшего урегулирования конфликта. По ее словам, "президент хочет, чтобы сделка была заключена как можно быстрее" и доверяет своей команде, которая "делает всё возможное, чтобы довести процесс до финала".

Ранее Левитт сказала, что осталось всего "парочка" пунктов, по которым продолжаются дискуссии. При формировании плана Вашингтон , по ее утверждению, учитывал позиции России Украины , добавила она. Представители Киева работали над формулировками, теперь предложение должна согласовать Москва , добавила она.

Мирная инициатива США и европейские "поправки"

На минувшей неделе администрация США заявила о разработке мирной инициативы по урегулированию на Украине . По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса , официальное признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь территории России.

Накануне в Женеве прошли переговоры представителей ЕС , Соединенных Штатов и Киева, на которых обсуждались поправки европейской и украинской сторон к американскому предложению. Агентство Reuters и газета The Telegraph опубликовали два варианта внесенных изменений.

По одной версии, ЕС среди прочего предлагает установить численность ВСУ на уровне 800 тысяч военных , по другой — какие-либо ограничения отсутствуют.

Что касается Запорожской АЭС, то, по информации Reuters, ее предлагают перезапустить под контролем МАГАТЭ, а вырабатываемую электроэнергию разделить поровну между Россией и Украиной . В проекте от The Telegraph станция полностью переходит под контроль киевского режима.

По одним данным, европейский план включает запрет на размещение сил НАТО на Украине в мирное время, а по другим — решение о присутствии иностранных войск остается за Киевом.