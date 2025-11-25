Большинство пунктов плана США по Украине согласовано, заявили в Белом доме

ВАШИНГТОН, 25 ноя — РИА Новости. Большинство пунктов плана США по украинскому урегулированию согласовано, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
«
"В конце концов, подавляющее большинство пунктов были согласованы", — сказала Левитт журналистам.
Пресс-секретарь также заявила, что президент США Дональд Трамп оказывает давление на Москву и Киев, добиваясь скорейшего урегулирования конфликта. По ее словам, "президент хочет, чтобы сделка была заключена как можно быстрее" и доверяет своей команде, которая "делает всё возможное, чтобы довести процесс до финала".
Ранее Левитт сказала, что осталось всего "парочка" пунктов, по которым продолжаются дискуссии. При формировании плана Вашингтон, по ее утверждению, учитывал позиции России и Украины, добавила она. Представители Киева работали над формулировками, теперь предложение должна согласовать Москва, добавила она.
Мирная инициатива США и европейские "поправки"
На минувшей неделе администрация США заявила о разработке мирной инициативы по урегулированию на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь территории России.
Накануне в Женеве прошли переговоры представителей ЕС, Соединенных Штатов и Киева, на которых обсуждались поправки европейской и украинской сторон к американскому предложению. Агентство Reuters и газета The Telegraph опубликовали два варианта внесенных изменений.
По одной версии, ЕС среди прочего предлагает установить численность ВСУ на уровне 800 тысяч военных, по другой — какие-либо ограничения отсутствуют.
Что касается Запорожской АЭС, то, по информации Reuters, ее предлагают перезапустить под контролем МАГАТЭ, а вырабатываемую электроэнергию разделить поровну между Россией и Украиной. В проекте от The Telegraph станция полностью переходит под контроль киевского режима.
По одним данным, европейский план включает запрет на размещение сил НАТО на Украине в мирное время, а по другим — решение о присутствии иностранных войск остается за Киевом.
В то же время, по версии обоих СМИ, проект от ЕС предполагает завершение конфликта по линии фронта. Это противоречит центральному пункту плана США о выводе ВСУ из Донбасса.