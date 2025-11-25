Рейтинг@Mail.ru
Большинство пунктов плана США по Украине согласовано, заявили в Белом доме - РИА Новости, 25.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:41 25.11.2025 (обновлено: 06:46 25.11.2025)
https://ria.ru/20251125/plan-2057283233.html
Большинство пунктов плана США по Украине согласовано, заявили в Белом доме
Большинство пунктов плана США по Украине согласовано, заявили в Белом доме - РИА Новости, 25.11.2025
Большинство пунктов плана США по Украине согласовано, заявили в Белом доме
Большинство пунктов плана США по украинскому урегулированию согласовано, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T00:41:00+03:00
2025-11-25T06:46:00+03:00
в мире
сша
украина
каролин левитт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1946001308_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7cc0d84dc6b4c20efad6d9fbd1c16bf2.jpg
https://ria.ru/20251125/plan-2057289657.html
https://ria.ru/20251124/tramp-2057259471.html
https://ria.ru/20251125/zelenskiy-2057301660.html
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1946001308_66:0:2797:2048_1920x0_80_0_0_f8ec19df2bb45e0ac1c2b7bfa03b75b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, каролин левитт
В мире, США, Украина, Каролин Левитт
Большинство пунктов плана США по Украине согласовано, заявили в Белом доме

Белый дом: большинство пунктов плана США по Украине согласовано

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteБелый дом
Белый дом - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Белый дом. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 25 ноя — РИА Новости. Большинство пунктов плана США по украинскому урегулированию согласовано, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
«
"В конце концов, подавляющее большинство пунктов были согласованы", — сказала Левитт журналистам.
Флаги США - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
В США поразились реакции Зеленского на план по Украине
01:59
Пресс-секретарь также заявила, что президент США Дональд Трамп оказывает давление на Москву и Киев, добиваясь скорейшего урегулирования конфликта. По ее словам, "президент хочет, чтобы сделка была заключена как можно быстрее" и доверяет своей команде, которая "делает всё возможное, чтобы довести процесс до финала".
Ранее Левитт сказала, что осталось всего "парочка" пунктов, по которым продолжаются дискуссии. При формировании плана Вашингтон, по ее утверждению, учитывал позиции России и Украины, добавила она. Представители Киева работали над формулировками, теперь предложение должна согласовать Москва, добавила она.

Мирная инициатива США и европейские "поправки"

На минувшей неделе администрация США заявила о разработке мирной инициативы по урегулированию на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь территории России.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
"Не может понять". На Западе назвали человека, которого готов слушать Трамп
Вчера, 21:08
Накануне в Женеве прошли переговоры представителей ЕС, Соединенных Штатов и Киева, на которых обсуждались поправки европейской и украинской сторон к американскому предложению. Агентство Reuters и газета The Telegraph опубликовали два варианта внесенных изменений.
По одной версии, ЕС среди прочего предлагает установить численность ВСУ на уровне 800 тысяч военных, по другой — какие-либо ограничения отсутствуют.
Что касается Запорожской АЭС, то, по информации Reuters, ее предлагают перезапустить под контролем МАГАТЭ, а вырабатываемую электроэнергию разделить поровну между Россией и Украиной. В проекте от The Telegraph станция полностью переходит под контроль киевского режима.
По одним данным, европейский план включает запрет на размещение сил НАТО на Украине в мирное время, а по другим — решение о присутствии иностранных войск остается за Киевом.
В то же время, по версии обоих СМИ, проект от ЕС предполагает завершение конфликта по линии фронта. Это противоречит центральному пункту плана США о выводе ВСУ из Донбасса.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
На Западе заметили мрачную деталь во внешнем виде Зеленского
05:15
 
В миреСШАУкраинаКаролин Левитт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала