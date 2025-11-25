Рейтинг@Mail.ru
В Белом доме считают, что критики плана по Украине наживаются на конфликте - РИА Новости, 25.11.2025
00:07 25.11.2025 (обновлено: 00:49 25.11.2025)
В Белом доме считают, что критики плана по Украине наживаются на конфликте
В Белом доме считают, что критики плана по Украине наживаются на конфликте - РИА Новости, 25.11.2025
В Белом доме считают, что критики плана по Украине наживаются на конфликте
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в понедельник допустила, что критики плана США по урегулированию на Украине, включая ряд американских сенаторов,... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T00:07:00+03:00
2025-11-25T00:49:00+03:00
в мире
сша
украина
вашингтон (штат)
каролин левитт
в мире, сша, украина, вашингтон (штат), каролин левитт
В мире, США, Украина, Вашингтон (штат), Каролин Левитт
В Белом доме считают, что критики плана по Украине наживаются на конфликте

Белый дом: все критики плана США по Украине наживаются на конфликте

© AP Photo / Mark SchiefelbeinЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 ноя – РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в понедельник допустила, что критики плана США по урегулированию на Украине, включая ряд американских сенаторов, могут наживаться на продолжении конфликта.
"Это (критика плана США - ред.) приходит от людей, которые понятия не имеют, о чем говорят, или тех, кто продвигает свои собственные интересы. Возможно, они не хотят, чтобы война закончилась. Может быть, они наживаются на этом", - сказала она в Белом доме.
Большинство пунктов плана США по Украине согласовано, заявили в Белом доме
Так Левитт прокомментировала критику со стороны ряда американских сенаторов и иных лиц в США мирного плана Вашингтона.
Ранее конгрессвумен-республиканка Анна Паулина Луна заявила, что американские сенаторы-республиканцы пытаются помешать администрации США добиться урегулирования конфликта на Украине, поскольку вложили деньги в оборонно-промышленный комплекс, что является грубым нарушением законодательства.
Как сообщила в понедельник газета Financial Times, республиканская партия в конгрессе США оказалась расколота из-за предлагаемого Вашингтоном плана по урегулированию украинского конфликта, одни конгрессмены критикуют инициативу, а другие - защищают.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
В Белом доме отметили усилия Трампа по разрешению конфликта на Украине
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Белый дом заявил, что Трамп проявляет гибкость при переговорах о мире
