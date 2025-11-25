Рейтинг@Mail.ru
Петицию с требованием уволить Ермака не зарегистрировали, сообщили в Раде - РИА Новости, 25.11.2025
19:23 25.11.2025
Петицию с требованием уволить Ермака не зарегистрировали, сообщили в Раде
Петицию с требованием уволить Ермака не зарегистрировали, сообщили в Раде
Депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк во вторник сообщил, что поданная им петиция с требованием уволить главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака РИА Новости, 25.11.2025
Петицию с требованием уволить Ермака не зарегистрировали, сообщили в Раде

Здание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк во вторник сообщил, что поданная им петиция с требованием уволить главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака после трех дней рассмотрения на сервисе электронных петиций не была зарегистрирована.
Железняк 21 ноября сообщил, что отправил на сайт Зеленского петицию с требованием уволить главу его офиса Ермака.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
"Главная угроза": депутат Рады пришел в ярость из-за решения Зеленского
Вчера, 06:16
"Уведомили, что петиция ... не отвечает установленным требованиям, поэтому ее обнародование не производится", - процитировал депутат ответ офиса Зеленского в своем Telegram-канале.
Если бы петиция была опубликована и набрала 25 тысяч голосов, ее был бы обязан рассмотреть Зеленский.
Ранее "Украинская правда" писала, что окружение Зеленского советовало ему уволить Ермака в связи с его причастностью к резонансному делу Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) о коррупции в энергетике, идею поддерживали депутаты Рады. Однако Зеленский не только не уволил Ермака, но и назначил его главой переговорной делегации с США и другими международными партнерами Киева по урегулированию конфликта на Украине.
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Тимур Миндич - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Власти препятствуют расследованию дела Миндича, заявили в НАБУ
Вчера, 16:05
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле о коррупции в сфере энергетики Германа Галущенко с поста министра юстиции, а также Светлану Гринчук с должности министра энергетики.
Владимир Зеленский во время на пресс-конференции на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
СМИ раскрыли план побега Зеленского с Украины на фоне скандала с НАБУ
13 ноября, 20:03
 
