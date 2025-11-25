Петицию с требованием уволить Ермака не зарегистрировали, сообщили в Раде

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк во вторник сообщил, что поданная им петиция с требованием уволить главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака после трех дней рассмотрения на сервисе электронных петиций не была зарегистрирована.

Железняк 21 ноября сообщил, что отправил на сайт Зеленского петицию с требованием уволить главу его офиса Ермака

"Уведомили, что петиция ... не отвечает установленным требованиям, поэтому ее обнародование не производится", - процитировал депутат ответ офиса Зеленского в своем Telegram-канале.

Если бы петиция была опубликована и набрала 25 тысяч голосов, ее был бы обязан рассмотреть Зеленский.

НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко , а также в компании " Энергоатом ". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу , который, как оказалось, успел покинуть Украину.

Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.