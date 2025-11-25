Рейтинг@Mail.ru
В Кремле рассказали о переданном России наброске плана Трампа по Украине
12:37 25.11.2025
В Кремле рассказали о переданном России наброске плана Трампа по Украине
В Кремле рассказали о переданном России наброске плана Трампа по Украине
В Кремле рассказали о переданном России наброске плана Трампа по Украине
России передали набросок мирной инициативы США по урегулированию на Украине, который соответствует договоренностям, достигнутым на саммите в Анкоридже, заявил... РИА Новости, 25.11.2025
в мире
россия
украина
сша
дональд трамп
дмитрий песков
владимир путин
россия
украина
сша
В Кремле рассказали о переданном России наброске плана Трампа по Украине

Песков: переданный РФ набросок плана США соответствует духу Анкориджа

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. России передали набросок мирной инициативы США по урегулированию на Украине, который соответствует договоренностям, достигнутым на саммите в Анкоридже, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Действительно это набросок американской стороны. Набросок, который был нам передан, но он верстался в том числе основываясь на тех пониманиях, которые были достигнуты в Анкоридже", — сказал Песков журналистам.
Он добавил также, что документ предметно не готовился и не обсуждался, во многом текст соответствует духу саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
По мнению представителя Кремля, сообщения СМИ об изменениях содержания плана комментировать невозможно, поскольку издания публикуют противоречивую информацию.
Песков выразил надежду, что Москва получит официальную информацию, и заявил об открытости России к переговорам.
