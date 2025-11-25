Рейтинг@Mail.ru
России не поступал обновленный план по Украине, заявил Песков
11:06 25.11.2025 (обновлено: 12:12 25.11.2025)
России не поступал обновленный план по Украине, заявил Песков
России не поступал обновленный план по Украине, заявил Песков - РИА Новости, 25.11.2025
России не поступал обновленный план по Украине, заявил Песков
Москве не поступал обновленный мирный план по Украине, состоящий из 19 пунктов, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.11.2025
украина, россия, дмитрий песков, москва
Украина, Россия, Дмитрий Песков, Москва
России не поступал обновленный план по Украине, заявил Песков

Песков заявил, что Москве не поступал состоящий из 19 пунктов план по Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков общается с журналистами в самолете
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков общается с журналистами в самолете - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков общается с журналистами в самолете
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Москве не поступал обновленный мирный план по Украине, состоящий из 19 пунктов, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Нет. То есть мы не знаем, о чем идет речь", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, поступал ли Москве обновленный мирный план по Украине.
Газета Financial Times ранее со ссылкой на источники написала, что предлагаемый США план по Украине после переговоров американцев с украинцами и европейцами в Женеве в воскресенье был сокращен с 28 до 19 пунктов.
Заголовок открываемого материала