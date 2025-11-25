https://ria.ru/20251125/peskov-2057351830.html
России не поступал обновленный план по Украине, заявил Песков
России не поступал обновленный план по Украине, заявил Песков - РИА Новости, 25.11.2025
России не поступал обновленный план по Украине, заявил Песков
Москве не поступал обновленный мирный план по Украине, состоящий из 19 пунктов, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T11:06:00+03:00
2025-11-25T11:06:00+03:00
2025-11-25T12:12:00+03:00
украина
россия
дмитрий песков
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/19/2057350945_0:281:3141:2047_1920x0_80_0_0_4a570e825f44946f9fc7a331583197a8.jpg
украина
россия
москва
украина, россия, дмитрий песков, москва
Украина, Россия, Дмитрий Песков, Москва
России не поступал обновленный план по Украине, заявил Песков
Песков заявил, что Москве не поступал состоящий из 19 пунктов план по Украине