России не поступал обновленный план по Украине, заявил Песков

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Москве не поступал обновленный мирный план по Украине, состоящий из 19 пунктов, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Газета Financial Times ранее со ссылкой на источники написала, что предлагаемый США план по Украине после переговоров американцев с украинцами и европейцами в Женеве в воскресенье был сокращен с 28 до 19 пунктов.