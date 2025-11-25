https://ria.ru/20251125/peskov-2057351229.html
Песков: Россия заинтересована в достижении целей средствами дипломатии
Россия заинтересована достигать своих целей именно политико-дипломатическими средствами, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.11.2025
россия
