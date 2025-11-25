Настанет черед, и Россия займется планом США по Украине, сообщил Песков

https://ria.ru/20251125/peskov-2057350581.html
Настанет черед, и Россия предметно займется планом США по украинскому урегулированию, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.11.2025
