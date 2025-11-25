Рейтинг@Mail.ru
В Кремле заявили, что понимают, что план Трампа по Украине корректируют
10:57 25.11.2025 (обновлено: 12:07 25.11.2025)
В Кремле заявили, что понимают, что план Трампа по Украине корректируют
В Кремле заявили, что понимают, что план Трампа по Украине корректируют

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Москва понимает, что в опубликованный текст плана президента США Дональда Трампа по Украине вносятся коррективы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
«
"Мы понимаем, что идет переговорный процесс американцев с украинцами. Понимаем, что вносятся какие-то коррективы в тот текст, который был опубликован. Мы понимаем, что тот текст, который неофициально оказался у нас ранее, сейчас уже претерпел изменения", - сказал Песков журналистам.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
