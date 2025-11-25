Рейтинг@Mail.ru
04:47 25.11.2025
ЦБ не нашел противоречий законам при переводе денег по делу Чекалиных
россия
москва
оаэ
артем чекалин
центральный банк рф (цб рф)
сбербанк россии
россия, москва, оаэ, артем чекалин, центральный банк рф (цб рф), сбербанк россии
Россия, Москва, ОАЭ, Артем Чекалин, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Сбербанк России
Блогер Валерия Чекалина, обвиняемая в незаконных валютных операциях с использованием подложных документов, на заседании в Гагаринском суде в Москве
Блогер Валерия Чекалина, обвиняемая в незаконных валютных операциях с использованием подложных документов, на заседании в Гагаринском суде в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Центробанк не нашел противоречий российскому законодательству при переводе более 251 миллиона рублей на счета компании-нерезидента в ОАЭ по уголовному делу Валерии и Артема Чекалиных, следует из официального ответа ЦБ РФ следователю, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
По версии следствия, с сентября 2021 по февраль 2022 года Валерия и Артем Чекалины вместе с партнером Романом Вишняком, а также соучастниками, при продаже в интернете фитнес-марафона перевели более 251,5 миллиона рублей на банковский счет компании-нерезидента РФ E-FITNESS-FZСO в ОАЭ. При этом, как указывает следствие, предоставили кредитной организации документы, содержащие ложные данные об основаниях, целях и назначении перевода.
Блогер Артем Чекалин в суде - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Чекалин в суде частично признал вину, сообщила Лерчек
Вчера, 22:01
За разъяснениями процесса перевода денег на счет в эмиратскую компанию следствие обратилось в Центробанк России с официальным запросом.
В нем следователь среди прочего поставил перед ЦБ вопросы, могут ли заграничные компании нерезиденты РФ получать на свои счета оплату за интернет-марафон и при этом не уведомлять российские налоговые органы и кредитные организации.
Регулятор в своем ответе указал, что это не противоречит российским законам.
"Оплата резидентами в пользу нерезидентов путем перевода денежных средств на счета таких нерезидентов, открытые в банках нерезидентах за товары, выполненные работы и оказанные услуги (вне зависимости от способа их оказания) не противоречит требованиям валютного законодательства (статьи 6 и 14 Федерального закона № 173-Ф3)", – говорится в справке Центробанка.
В понедельник Гагаринский суд Москвы провел предварительное заседание в закрытом режиме. Как рассказал РИА Новости адвокат Чекалина партнер адвокатского бюро ЕПАМ Константин Третьяков, защита просила вернуть дело в прокуратуру поскольку местом совершения инкриминируемого Чекалиным преступления является место нахождения офиса "Сбербанк", адрес которого относится к Академическому району Москвы, а предварительное расследование проводило следственное управление по ТИНАО, территориальные полномочия которого не распространяются на место совершения инкриминируемого деяния. Однако суд отклонил ходатайство защиты. Основное заседание по делу назначено на 1 декабря.
Блогер Валерия Чекалина, обвиняемая в незаконных валютных операциях с использованием подложных документов, на заседании в Гагаринском суде в Москве - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Суд продлил домашний арест Чекалиным
Вчера, 19:35
 
Россия Москва ОАЭ Артем Чекалин Центральный Банк РФ (ЦБ РФ) Сбербанк России
 
 
