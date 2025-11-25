Блогер Валерия Чекалина, обвиняемая в незаконных валютных операциях с использованием подложных документов, на заседании в Гагаринском суде в Москве. Архивное фото

ЦБ не нашел противоречий законам при переводе денег по делу Чекалиных

МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Центробанк не нашел противоречий российскому законодательству при переводе более 251 миллиона рублей на счета компании-нерезидента в ОАЭ по уголовному делу Валерии и Артема Чекалиных, следует из официального ответа ЦБ РФ следователю, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

По версии следствия, с сентября 2021 по февраль 2022 года Валерия и Артем Чекалины вместе с партнером Романом Вишняком, а также соучастниками, при продаже в интернете фитнес-марафона перевели более 251,5 миллиона рублей на банковский счет компании-нерезидента РФ E-FITNESS-FZСO в ОАЭ . При этом, как указывает следствие, предоставили кредитной организации документы, содержащие ложные данные об основаниях, целях и назначении перевода.

За разъяснениями процесса перевода денег на счет в эмиратскую компанию следствие обратилось в Центробанк России с официальным запросом.

В нем следователь среди прочего поставил перед ЦБ вопросы, могут ли заграничные компании нерезиденты РФ получать на свои счета оплату за интернет-марафон и при этом не уведомлять российские налоговые органы и кредитные организации.

Регулятор в своем ответе указал, что это не противоречит российским законам.

"Оплата резидентами в пользу нерезидентов путем перевода денежных средств на счета таких нерезидентов, открытые в банках нерезидентах за товары, выполненные работы и оказанные услуги (вне зависимости от способа их оказания) не противоречит требованиям валютного законодательства (статьи 6 и 14 Федерального закона № 173-Ф3)", – говорится в справке Центробанка.