МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Переговоры в Стамбуле были поставлены на паузу не по вине России, процесс прервал Киев, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20251125/peregovory-2057349871.html
Переговоры в Стамбуле поставлены на паузу не по вине России, заявил Песков
Переговоры в Стамбуле поставлены на паузу не по вине России, заявил Песков - РИА Новости, 25.11.2025
Переговоры в Стамбуле поставлены на паузу не по вине России, заявил Песков
Переговоры в Стамбуле были поставлены на паузу не по вине России, процесс прервал Киев, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T10:58:00+03:00
2025-11-25T10:58:00+03:00
2025-11-25T10:58:00+03:00
россия
стамбул
киев
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971837781_0:96:3072:1824_1920x0_80_0_0_7f4c69167dc4c5bed9b5061a05c35f97.jpg
https://ria.ru/20251124/peskov-2057112905.html
россия
стамбул
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971837781_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_5ad4f75aa9de4f4e5650dcc831704ed9.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, стамбул, киев, дмитрий песков
Россия, Стамбул, Киев, Дмитрий Песков
Переговоры в Стамбуле поставлены на паузу не по вине России, заявил Песков
Песков: переговоры в Стамбуле были прерваны Украиной
Дмитрий Песков. Архивное фото