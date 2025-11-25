Парламент Грузии одобрил запрет голосовать на выборах из-за границы

ТБИЛИСИ, 25 ноя - РИА Новости. Парламент Грузии одобрил во вторник в первом чтении новый Избирательный кодекс, согласно которому гражданам страны, находящимся заграницей, будет запрещено голосовать на парламентских выборах, трансляция голосования прошла в прямом эфире на сайте законодательного органа.
В поддержку законопроекта проголосовали 76 депутатов, против выступили 9. Согласно документу, граждане Грузии смогут принять участие в голосовании на парламентских выборах, если только приедут на родину.
Ранее в правящей партии "Грузинская мечта" заявили, что существуют особые риски для граждан-нерезидентов, которые находятся под влиянием иностранной юрисдикции и политической среды, в которой государство не в состоянии предотвратить вмешательство. Спикер парламента Шалва Папуашвили ранее заявил, что установление правил голосования на территории Грузии обеспечивает более адекватный и осознанный выбор. По его словам, данная модель полностью соответствует международным стандартам и действует в таких странах, как Ирландия, Мальта, Израиль, Армения.