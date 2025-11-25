Парламент Грузии одобрил запрет голосовать на выборах из-за границы

ТБИЛИСИ, 25 ноя - РИА Новости. Парламент Грузии одобрил во вторник в первом чтении новый Избирательный кодекс, согласно которому гражданам страны, находящимся заграницей, будет запрещено голосовать на парламентских выборах, трансляция голосования прошла в прямом эфире на сайте законодательного органа.