Исследование показало, кто чаще всего дробит отпуска
Исследование показало, кто чаще всего дробит отпуска - РИА Новости, 25.11.2025
Исследование показало, кто чаще всего дробит отпуска
Официально работающие в России по закону обязаны непрерывно отдыхать 14 дней - остальную часть отпуска можно раздробить, и как показало исследование SuperJob... РИА Новости, 25.11.2025
общество
россия
superjob
Исследование показало, кто чаще всего дробит отпуска
SuperJob: дробить отпуска чаще предпочитают те, кто зарабатывает больше
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Официально работающие в России по закону обязаны непрерывно отдыхать 14 дней - остальную часть отпуска можно раздробить, и как показало исследование SuperJob для РИА Новости, больше к этому склонны более состоятельные жители страны.
"Согласно ТК РФ
работник должен ежегодно использовать 14 дней непрерывного отпуска. Как россияне привыкли поступать со второй половиной? 36% обычно используют ее целиком, отдыхая, таким образом, четыре недели один раз в году либо два раза по две недели", - отмечают аналитики, опросив 1600 респондентов.
Каждый четвертый делит вторую половину отпуска ровно по неделям и берет их в разные периоды. 7% обычно выделяют целую неделю и несколько более мелких периодов. 6% дробят вторую половину отпуска на мелкие отрезки. 8% не используют вторую половину отпуска — копят дни.
"Больше всего же тех, кто предпочитает дробить отпуска, среди зарабатывающих от 150 тысяч рублей в месяц (48%)", - добавляют авторы исследования. Среди них 32% делят по неделе и используют в разные периоды, 4% делят на неделю и несколько меньших периодов, 12% делят на несколько периодов продолжительностью меньше недели.
Кроме того, мужчины демонстрируют несколько большую склонность к использованию отпуска единым блоком (38% по сравнению с 34% у женщин). Женщины же чаще более склонны к дроблению отпуска на несколько частей (42% по сравнению с 34% среди мужчин).