Более 130 метров трубопровода отопления заменили в Химках за неделю - РИА Новости, 25.11.2025
13:26 25.11.2025
Более 130 метров трубопровода отопления заменили в Химках за неделю
Более 130 метров трубопровода отопления заменили в Химках за неделю - РИА Новости, 25.11.2025
Более 130 метров трубопровода отопления заменили в Химках за неделю
Специалисты "ТСК Мосэнерго" выполнили целый ряд работ на сетях теплоснабжения в Химках за неделю, в частности они заменили 135 метров трубопровода центрального... РИА Новости, 25.11.2025
Более 130 метров трубопровода отопления заменили в Химках за неделю

Рабочие заменили 135 метров трубопровода отопления заменили в Химках за неделю

© пресс-служба администрации городского округа Химки
Более 130 метров трубопровода отопления заменили в Химках за неделю - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© пресс-служба администрации городского округа Химки
Более 130 метров трубопровода отопления заменили в Химках за неделю
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Специалисты "ТСК Мосэнерго" выполнили целый ряд работ на сетях теплоснабжения в Химках за неделю, в частности они заменили 135 метров трубопровода центрального отопления, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Отмечается, что 106 метров было заменено на улице Кирова. В пресс-службе подчеркнули – это обеспечит стабильную температуру в батареях многоквартирных домов. Также сотрудники "ТСК Мосэнерго" обновили 117 метров трубопровода горячего водоснабжения. Работы провели на улице Панфилова, Мира и Юннатов.
24.11.2025
Участники "Героев Подмосковья" ознакомились с работой городских служб Химок
24 ноября, 16:42
На улице Мичурина в микрорайоне Сходня заменили 28 метров магистральной тепловой сети. В ходе инвестиционной программы в центральных тепловых пунктах на улицах Дружбы и Гоголя установили новые вводные распределительные устройства.
Кроме того, в ЦТП на улице Зеленой отремонтировали водоводяной подогреватель. В котельной на улице Фрунзе отремонтировали водоводяной подогреватель горячего водоснабжения.
Выполненные работы позволят обеспечить стабильное теплоснабжение потребителей в период низких температур, повышение энергоэффективности системы, а также сокращение количества внеплановых отключений, подчеркнули в пресс-службе.
24.11.2025
Свыше 1,2 тыс событий прошло по программе "Спорт в каждый двор" в Химках
24 ноября, 18:14
 
