https://ria.ru/20251125/otoplenie-2057395445.html
Более 130 метров трубопровода отопления заменили в Химках за неделю
Более 130 метров трубопровода отопления заменили в Химках за неделю - РИА Новости, 25.11.2025
Более 130 метров трубопровода отопления заменили в Химках за неделю
Специалисты "ТСК Мосэнерго" выполнили целый ряд работ на сетях теплоснабжения в Химках за неделю, в частности они заменили 135 метров трубопровода центрального...
2025-11-25T13:26:00+03:00
химки (городской округ в московской области)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/19/2057395040_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_4b39f83cced202331145049c7d1c3ca3.jpg
РИА Новости
Новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/19/2057395040_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_746af36beb2093f57c5a0d722774c905.jpg
Более 130 метров трубопровода отопления заменили в Химках за неделю
Рабочие заменили 135 метров трубопровода отопления заменили в Химках за неделю
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Специалисты "ТСК Мосэнерго" выполнили целый ряд работ на сетях теплоснабжения в Химках за неделю, в частности они заменили 135 метров трубопровода центрального отопления, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Отмечается, что 106 метров было заменено на улице Кирова. В пресс-службе подчеркнули – это обеспечит стабильную температуру в батареях многоквартирных домов. Также сотрудники "ТСК Мосэнерго" обновили 117 метров трубопровода горячего водоснабжения. Работы провели на улице Панфилова, Мира и Юннатов.
На улице Мичурина в микрорайоне Сходня заменили 28 метров магистральной тепловой сети. В ходе инвестиционной программы в центральных тепловых пунктах на улицах Дружбы и Гоголя установили новые вводные распределительные устройства.
Кроме того, в ЦТП на улице Зеленой отремонтировали водоводяной подогреватель. В котельной на улице Фрунзе отремонтировали водоводяной подогреватель горячего водоснабжения.
Выполненные работы позволят обеспечить стабильное теплоснабжение потребителей в период низких температур, повышение энергоэффективности системы, а также сокращение количества внеплановых отключений, подчеркнули в пресс-службе.