Более 130 метров трубопровода отопления заменили в Химках за неделю

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Специалисты "ТСК Мосэнерго" выполнили целый ряд работ на сетях теплоснабжения в Химках за неделю, в частности они заменили 135 метров трубопровода центрального отопления, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Отмечается, что 106 метров было заменено на улице Кирова. В пресс-службе подчеркнули – это обеспечит стабильную температуру в батареях многоквартирных домов. Также сотрудники "ТСК Мосэнерго" обновили 117 метров трубопровода горячего водоснабжения. Работы провели на улице Панфилова, Мира и Юннатов.

На улице Мичурина в микрорайоне Сходня заменили 28 метров магистральной тепловой сети. В ходе инвестиционной программы в центральных тепловых пунктах на улицах Дружбы и Гоголя установили новые вводные распределительные устройства.

Кроме того, в ЦТП на улице Зеленой отремонтировали водоводяной подогреватель. В котельной на улице Фрунзе отремонтировали водоводяной подогреватель горячего водоснабжения.