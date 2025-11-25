В Белоруссии откроют три отделения российского посольства

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Открытие отделений посольства России в Белоруссии запланировано в трех областных центрах республики, сообщил глава белорусского МИД Максим Рыженков перед началом проходящего в Москве совместного заседания коллегии дипведомств двух стран.