В Белоруссии откроют три отделения российского посольства
Открытие отделений посольства России в Белоруссии запланировано в трех областных центрах республики, сообщил глава белорусского МИД Максим Рыженков
В Витебске, Гомеле и Могилеве откроют отделения посольства России