В Белоруссии откроют три отделения российского посольства - РИА Новости, 25.11.2025
12:16 25.11.2025 (обновлено: 12:32 25.11.2025)
В Белоруссии откроют три отделения российского посольства
В Белоруссии откроют три отделения российского посольства - РИА Новости, 25.11.2025
В Белоруссии откроют три отделения российского посольства
Открытие отделений посольства России в Белоруссии запланировано в трех областных центрах республики, сообщил глава белорусского МИД Максим Рыженков перед... РИА Новости, 25.11.2025
В Белоруссии откроют три отделения российского посольства

В Витебске, Гомеле и Могилеве откроют отделения посольства России

© РИА Новости / Пресс-служба "Роскосмоса"
Флаги России и Белоруссии
Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости / Пресс-служба "Роскосмоса"
Перейти в медиабанк
Флаги России и Белоруссии. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Открытие отделений посольства России в Белоруссии запланировано в трех областных центрах республики, сообщил глава белорусского МИД Максим Рыженков перед началом проходящего в Москве совместного заседания коллегии дипведомств двух стран.
"Запланировано открытие отделений российского посольства в Витебске, Гомеле и Могилеве", - сказал он.
Рыженков заявил, что подобные действия, как и другие усилия, и дипломатические, и экономические, работают на главное - на благополучие простых людей.
Совместное заседание коллегий МИД России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Глава МИД Белоруссии поблагодарил Россию за поддержку на мировой арене
