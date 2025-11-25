https://ria.ru/20251125/opasnost-2057296513.html
В Сочи и "Сириусе" отменили опасность атаки БПЛА
Беспилотная опасность отменена в Сочи и на федеральной территории (ФТ) "Сириус", сообщили глава администрации ФТ Дмитрий Плишкин и глава Сочи Андрей Прошунин. РИА Новости, 25.11.2025
РИА Новости
ФГУП МИА «Россия сегодня»
РИА Новости
ФГУП МИА «Россия сегодня»
РИА Новости
ФГУП МИА «Россия сегодня»
РИА Новости
ФГУП МИА «Россия сегодня»
РИА Новости
ФГУП МИА «Россия сегодня»
