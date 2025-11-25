Рейтинг@Mail.ru
В Сочи и "Сириусе" объявили беспилотную опасность
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
00:45 25.11.2025
В Сочи и "Сириусе" объявили беспилотную опасность
Опасность атаки беспилотников объявлена на территории Сочи и "Сириуса". РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T00:45:00+03:00
2025-11-25T00:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
сочи
дмитрий плишкин
безопасность, сочи, дмитрий плишкин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сочи, Дмитрий Плишкин
Сочи
Сочи. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена на территории Сочи и "Сириуса".
"На территории города Сочи объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)", - написал мэр города Андрей Прошунин в Telegram-канале.
В это же время глава администрации "Сириуса" Дмитрий Плишкин сообщил об опасности атаки БПЛА на федеральной территории.
Он отметил, что силы ПВО наготове.
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
В Крыму объявили ракетную опасность
Вчера, 18:58
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСочиДмитрий Плишкин
 
 
