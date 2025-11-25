На разбор завалов в Газе уйдет более 20 лет, считает ООН

ЖЕНЕВА, 24 ноя – РИА Новости. На очищение территории сектора Газа от невзорвавшихся боеприпасов может уйти до 10 лет, а на разбор завалов – более 20, сообщил координатор программы ООН Торговля и развитие (ЮНКТАД) Мутасим Элагра.
"Если разбор завалов будет продолжаться в таком же темпе, как и раньше, он может занять до 22 лет. При этом, согласно подсчётам ООН, очищение территории Газы от невзорвавшихся боеприпасов может занять до 10 лет. Это еще больше затрудняет разбор завалов, ведь только на обеспечение его безопасности может уйти 10 лет. Это потребует больших усилий от международного сообщества", - сказал он на брифинге в Женеве.
Ранее руководитель программы помощи палестинскому народу Программы развития ООН (UNDP) Яко Силлиерс сообщил, что в Газе необходимо разобрать не менее 50 миллионов тонн обломков. Согласно Всемирному банку, стоимость реконструкции сектора Газа составляет 70 миллиардов долларов.
Согласно ЮНКТАД, после двух лет военных действий в секторе Газа экономический кризис в Палестине стал одним самых тяжелых в мире с 1960 года, а ситуация в Газе - это острейший экономический кризис в истории. По данным ЮНКТАД, к концу 2024 года ВВП Палестины снизился до уровня 2010 года, а ВВП на душу населения вернулся к показателям 2003 года, "что означает потерю 22 лет прогресса в области развития менее чем за два года".