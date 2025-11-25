Рейтинг@Mail.ru
На разбор завалов в Газе уйдет более 20 лет, считает ООН - РИА Новости, 25.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:52 25.11.2025
https://ria.ru/20251125/oon-2057516073.html
На разбор завалов в Газе уйдет более 20 лет, считает ООН
На разбор завалов в Газе уйдет более 20 лет, считает ООН - РИА Новости, 25.11.2025
На разбор завалов в Газе уйдет более 20 лет, считает ООН
На очищение территории сектора Газа от невзорвавшихся боеприпасов может уйти до 10 лет, а на разбор завалов – более 20, сообщил координатор программы ООН... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T19:52:00+03:00
2025-11-25T19:52:00+03:00
в мире
палестина
оон
юнктад
хамас
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041112671_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cb9f89c8a12e4d71836e33de238601c2.jpg
https://ria.ru/20251118/nebenzya-2055605467.html
https://ria.ru/20251125/konflikt-1915630213.html
палестина
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041112671_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e8f875bd40bfceb03dbd6ba156c068d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, палестина, оон, юнктад, хамас, израиль
В мире, Палестина, ООН, ЮНКТАД, ХАМАС, Израиль
На разбор завалов в Газе уйдет более 20 лет, считает ООН

ООН: очищение Газы от невзорвавшихся боеприпасов может занять до десяти лет

© AP Photo / Leo CorreaРазрушенные здания в секторе Газа
Разрушенные здания в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© AP Photo / Leo Correa
Разрушенные здания в секторе Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЖЕНЕВА, 24 ноя – РИА Новости. На очищение территории сектора Газа от невзорвавшихся боеприпасов может уйти до 10 лет, а на разбор завалов – более 20, сообщил координатор программы ООН Торговля и развитие (ЮНКТАД) Мутасим Элагра.
"Если разбор завалов будет продолжаться в таком же темпе, как и раньше, он может занять до 22 лет. При этом, согласно подсчётам ООН, очищение территории Газы от невзорвавшихся боеприпасов может занять до 10 лет. Это еще больше затрудняет разбор завалов, ведь только на обеспечение его безопасности может уйти 10 лет. Это потребует больших усилий от международного сообщества", - сказал он на брифинге в Женеве.
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Небензя назвал котом в мешке резолюцию Совбеза ООН по Газе
18 ноября, 03:01
Ранее руководитель программы помощи палестинскому народу Программы развития ООН (UNDP) Яко Силлиерс сообщил, что в Газе необходимо разобрать не менее 50 миллионов тонн обломков. Согласно Всемирному банку, стоимость реконструкции сектора Газа составляет 70 миллиардов долларов.
Согласно ЮНКТАД, после двух лет военных действий в секторе Газа экономический кризис в Палестине стал одним самых тяжелых в мире с 1960 года, а ситуация в Газе - это острейший экономический кризис в истории. По данным ЮНКТАД, к концу 2024 года ВВП Палестины снизился до уровня 2010 года, а ВВП на душу населения вернулся к показателям 2003 года, "что означает потерю 22 лет прогресса в области развития менее чем за два года".
За период конфликта между движением ХАМАС и Израилем, начиная с 7 октября 2023 года, погибли свыше 69 тысячи палестинцев, более 170 тысяч - ранены. По данным израильской стороны, по меньшей мере 1,2 тысячи граждан еврейского государства стали жертвами войны.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреПалестинаООНЮНКТАДХАМАСИзраиль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала