На разбор завалов в Газе уйдет более 20 лет, считает ООН

ЖЕНЕВА, 24 ноя – РИА Новости. На очищение территории сектора Газа от невзорвавшихся боеприпасов может уйти до 10 лет, а на разбор завалов – более 20, сообщил координатор программы ООН Торговля и развитие (ЮНКТАД) Мутасим Элагра.