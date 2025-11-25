Рейтинг@Mail.ru
Жительница Омска попыталась пронести на заседание суда осиновый кол - РИА Новости, 25.11.2025
13:55 25.11.2025 (обновлено: 13:58 25.11.2025)
Жительница Омска попыталась пронести на заседание суда осиновый кол
Судебные приставы помешали омичке пронести на судебное заседание осиновый кол, сообщили в пресс-службе регионального ГУФССП. РИА Новости, 25.11.2025
омск
омская область
происшествия
омск, омская область, происшествия
Жительница Омска попыталась пронести на заседание суда осиновый кол

Приставы помешали омичке пронести на судебное заседание осиновый кол

© Фото : ГУ ФССП России по Омской области/ВКонтактеОсиновый кол, который омичка пыталась пронести на судебное заседание
Осиновый кол, который омичка пыталась пронести на судебное заседание
ОМСК, 25 ноя - РИА Новости. Судебные приставы помешали омичке пронести на судебное заседание осиновый кол, сообщили в пресс-службе регионального ГУФССП.
Инцидент произошел в начале октября, но сообщили об этом только сейчас. Пятидесятилетняя женщина пришла на заседание в Центральный районный суд Омска с 20-летним сыном. При входе их досмотрели судебные приставы и нашли осиновый кол.
"Должностные лица поинтересовались у женщины, что это за странный артефакт, в ответ женщина с уверенностью ответила - осиновый кол. Но это не просто деревянный брусок, а мощный энергетический талисман с защитной силой, которому она безоговорочно доверяет", – сообщили в пресс-службе
Женщина добавила, что этот амулет - "ее личный щит, спутник, придающий уверенность в любой ситуации, без которого она ни шагу не сделает, даже чтобы прийти в суд". Приставы не побоялись магических чар и изъяли опасный для окружающих амулет.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
