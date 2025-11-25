https://ria.ru/20251125/omsk-2057402386.html
Жительница Омска попыталась пронести на заседание суда осиновый кол
Жительница Омска попыталась пронести на заседание суда осиновый кол
Судебные приставы помешали омичке пронести на судебное заседание осиновый кол, сообщили в пресс-службе регионального ГУФССП. РИА Новости, 25.11.2025
ОМСК, 25 ноя - РИА Новости. Судебные приставы помешали омичке пронести на судебное заседание осиновый кол, сообщили в пресс-службе регионального ГУФССП.
Инцидент произошел в начале октября, но сообщили об этом только сейчас. Пятидесятилетняя женщина пришла на заседание в Центральный районный суд Омска
с 20-летним сыном. При входе их досмотрели судебные приставы и нашли осиновый кол.
"Должностные лица поинтересовались у женщины, что это за странный артефакт, в ответ женщина с уверенностью ответила - осиновый кол. Но это не просто деревянный брусок, а мощный энергетический талисман с защитной силой, которому она безоговорочно доверяет", – сообщили в пресс-службе
Женщина добавила, что этот амулет - "ее личный щит, спутник, придающий уверенность в любой ситуации, без которого она ни шагу не сделает, даже чтобы прийти в суд". Приставы не побоялись магических чар и изъяли опасный для окружающих амулет.