Жительница Омска попыталась пронести на заседание суда осиновый кол

"Должностные лица поинтересовались у женщины, что это за странный артефакт, в ответ женщина с уверенностью ответила - осиновый кол. Но это не просто деревянный брусок, а мощный энергетический талисман с защитной силой, которому она безоговорочно доверяет", – сообщили в пресс-службе

Женщина добавила, что этот амулет - "ее личный щит, спутник, придающий уверенность в любой ситуации, без которого она ни шагу не сделает, даже чтобы прийти в суд". Приставы не побоялись магических чар и изъяли опасный для окружающих амулет.