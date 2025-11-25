https://ria.ru/20251125/ogranicheniya-2057308111.html
В трех аэропортах сняли ограничения на полеты
В трех аэропортах сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 25.11.2025
В трех аэропортах сняли ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Геленджика, Краснодара и Сочи сняты, сообщила Росавиация. РИА Новости, 25.11.2025
РИА Новости
2025
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
В трех аэропортах сняли ограничения на полеты
В аэропортах Геленджика, Краснодара и Сочи сняли ограничения на полеты