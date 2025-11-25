https://ria.ru/20251125/ogranicheniya-2057283865.html
В аэропорту Сочи ввели ограничения на полеты
В аэропорту Сочи ввели ограничения на полеты - РИА Новости, 25.11.2025
В аэропорту Сочи ввели ограничения на полеты
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Сочи, сообщает Росавиация. РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T01:01:00+03:00
2025-11-25T01:01:00+03:00
2025-11-25T01:01:00+03:00
сочи
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/82519/60/825196059_0:105:3270:1944_1920x0_80_0_0_7845360b87ce8e5217ea27b4372c2f53.jpg
https://ria.ru/20251124/krasnodar-2057268042.html
сочи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/82519/60/825196059_270:0:3001:2048_1920x0_80_0_0_5f8b05955ba1b66f542403db6e32332a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Сочи, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В аэропорту Сочи ввели ограничения на полеты
Росавиация: в аэропорту Сочи ввели ограничения на полеты