Рейтинг@Mail.ru
Прокурор запросил четыре года для экс-полицейского по делу редактора URA.RU - РИА Новости, 25.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:36 25.11.2025 (обновлено: 15:02 25.11.2025)
https://ria.ru/20251125/obvinenie-2057414792.html
Прокурор запросил четыре года для экс-полицейского по делу редактора URA.RU
Прокурор запросил четыре года для экс-полицейского по делу редактора URA.RU - РИА Новости, 25.11.2025
Прокурор запросил четыре года для экс-полицейского по делу редактора URA.RU
Гособвинитель запросил четыре года колонии, штраф и лишение специального звания для бывшего начальника отдела уголовного розыска отделения полиции №10... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T14:36:00+03:00
2025-11-25T15:02:00+03:00
происшествия
екатеринбург
ura.ru
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021305747_0:219:1280:939_1920x0_80_0_0_86afa7687287066f161b83e71e084151.jpg
https://ria.ru/20251121/svidetel-2056507238.html
https://ria.ru/20250625/allayarov-2025267414.html
екатеринбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021305747_0:4:1280:964_1920x0_80_0_0_aebb7a9c6cb6499a25ec9b6b84334f2c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, екатеринбург, ura.ru
Происшествия, Екатеринбург, Ura.ru
Прокурор запросил четыре года для экс-полицейского по делу редактора URA.RU

Обвинение запросило 4 года для экс-полицейского по делу редактора URA.RU

© РИА НовостиАндрей Карпов в суде
Андрей Карпов в суде - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости
Андрей Карпов в суде. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 ноя – РИА Новости. Гособвинитель запросил четыре года колонии, штраф и лишение специального звания для бывшего начальника отдела уголовного розыска отделения полиции №10 Екатеринбурга Андрея Карпова, обвиняемого в получении взятки от редактора URA.RU Дениса Аллаярова, передает корреспондент РИА Новости из зала Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга.
"Прошу суд назначить наказание Карпову в виде трех лет колонии общего режима, штрафа и лишить его специального звания. Отягчающих обстоятельств не имеется", – сказала представитель гособвинения.
Суд - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Дядя редактора URA.RU заявил на суде, что раскаивается в получении взятки
21 ноября, 09:22
Он уточнил, что среди смягчающих обстоятельств есть и наличие ребенка, и раскаяние, и его положительные характеристики.
Как уточнило гособвинение, в итоге для Карпова запросили четыре года колонии, "три за каждое преступление, и по совокупности – четыре года".
Суд над Карповым стартовал во вторник, до этого процесс отложили из-за неявки адвоката экс-полицейского. На стартовом заседании прошли сразу и прения сторон, а дело рассматривается в особом порядке.
По версии следствия, с мая 2024 года по март 2025 года за незаконное получение сводок Аллаяров передавал Карпову взятки суммарно на 120 тысяч рублей как лично, так и путем зачисления на банковские карты экс-полицейского и членов его семьи, которыми тот пользовался. В издании URA.RU подчеркивали, что "взятками" следователи называют переводы Аллаярова своим родным бабушке и тете.
Не признающий вину Аллаяров находится в СИЗО. Пошедший на сделку со следствием и заключивший досудебное соглашение Карпов – под домашним арестом.
На предыдущих заседаниях по делу Аллаярова – этот процесс стартовал 23 октября – главред URA.RU Диана Козлова уточняла суду, что издание "никогда не покупало и не будет покупать информацию", а сам Карпов заявил, что передавал Аллаярову сводки и сообщил, что раскаивается в содеянном. Из его предыдущих показаний, оглашенных судьей по просьбе защиты, выяснилось, что, передавая сводки, он помогал племяннику в продвижении по карьерной лестнице и получал за это денежное вознаграждение.
Редактор свердловской редакции URA.RU Денис Аллаяров в суде - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
Суд оставил в силе арест редактора URA.RU
25 июня, 10:16
 
ПроисшествияЕкатеринбургUra.ru
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала