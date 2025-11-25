Прокурор запросил четыре года для экс-полицейского по делу редактора URA.RU

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 ноя – РИА Новости. Гособвинитель запросил четыре года колонии, штраф и лишение специального звания для бывшего начальника отдела уголовного розыска отделения полиции №10 Екатеринбурга Андрея Карпова, обвиняемого в получении взятки от редактора URA.RU Дениса Аллаярова, передает корреспондент РИА Новости из зала Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга.

"Прошу суд назначить наказание Карпову в виде трех лет колонии общего режима, штрафа и лишить его специального звания. Отягчающих обстоятельств не имеется", – сказала представитель гособвинения.

Он уточнил, что среди смягчающих обстоятельств есть и наличие ребенка, и раскаяние, и его положительные характеристики.

Как уточнило гособвинение, в итоге для Карпова запросили четыре года колонии, "три за каждое преступление, и по совокупности – четыре года".

Суд над Карповым стартовал во вторник, до этого процесс отложили из-за неявки адвоката экс-полицейского. На стартовом заседании прошли сразу и прения сторон, а дело рассматривается в особом порядке.

По версии следствия, с мая 2024 года по март 2025 года за незаконное получение сводок Аллаяров передавал Карпову взятки суммарно на 120 тысяч рублей как лично, так и путем зачисления на банковские карты экс-полицейского и членов его семьи, которыми тот пользовался. В издании URA.RU подчеркивали, что "взятками" следователи называют переводы Аллаярова своим родным бабушке и тете.

Не признающий вину Аллаяров находится в СИЗО. Пошедший на сделку со следствием и заключивший досудебное соглашение Карпов – под домашним арестом.