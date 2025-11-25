Рейтинг@Mail.ru
Обломки БПЛА попали в грузовик в Новороссийске
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
02:35 25.11.2025
Обломки БПЛА попали в грузовик в Новороссийске
Обломки беспилотника попали в грузовик в селе Борисовка Новороссийска, пострадавших нет, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. РИА Новости, 25.11.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
новороссийск
краснодарский край
происшествия, новороссийск, краснодарский край
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Новороссийск, Краснодарский край
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Обломки беспилотника попали в грузовик в селе Борисовка Новороссийска, пострадавших нет, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
"В селе Борисовка Новороссийска обломки беспилотника попали в грузовик. Фура после попадания загорелась. Водитель успел покинуть кабину, не пострадал", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба.
В оперштабе добавили, что пожар, возникший от попадания обломков, оперативно ликвидирован.
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияНовороссийскКраснодарский край
 
 
