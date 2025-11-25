https://ria.ru/20251125/oblomki-2057292111.html
Обломки БПЛА попали в грузовик в Новороссийске
Обломки БПЛА попали в грузовик в Новороссийске - РИА Новости, 25.11.2025
Обломки БПЛА попали в грузовик в Новороссийске
Обломки беспилотника попали в грузовик в селе Борисовка Новороссийска, пострадавших нет, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T02:35:00+03:00
2025-11-25T02:35:00+03:00
2025-11-25T02:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
новороссийск
краснодарский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916439650_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_043d3bca7e9ed20277c512bdd954035f.jpg
https://ria.ru/20251125/novorossiysk-2057290214.html
новороссийск
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916439650_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_186b6d650721895816a03fed81f8ed66.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новороссийск, краснодарский край
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Новороссийск, Краснодарский край
Обломки БПЛА попали в грузовик в Новороссийске
Обломки БПЛА попали в грузовик в Новороссийске, пострадавших нет