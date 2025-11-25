На компенсации жителям Белгородской области выделили 396 миллионов рублей

"Выделить в 2025 году Минстрою России бюджетные ассигнования в размере 396002,6 тысячи рублей из резервного фонда правительства Российской Федерации на оказание разовой финансовой помощи в форме субсидии из федерального бюджета бюджету Белгородской области на возмещение понесенных бюджетом Белгородской области в 2022-2024 годах затрат, направленных на финансовое обеспечение реализации мероприятий по компенсации гражданам, вынужденно покинувшим жилые помещения, расположенные в населенных пунктах, подвергшихся обстрелам со стороны вооруженных формирований Украины, платы за наем жилья, имея в виду предоставление 6130 семьям компенсационных выплат за наем жилья, и обеспечение уровня софинансирования из федерального бюджета расходного обязательства бюджета Белгородской области, связанного с реализацией указанных мероприятий, в размере 99 процентов", - говорится в документе.