23:53 25.11.2025 (обновлено: 00:35 26.11.2025)
На компенсации жителям Белгородской области выделили 396 миллионов рублей
На компенсации жителям Белгородской области выделили 396 миллионов рублей
На компенсации жителям Белгородской области выделили 396 миллионов рублей

Белгородской области выделили 396 млн рублей на компенсации покинувшим дома

© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиСотрудники МЧС ликвидируют последствия удара БПЛА по "Белгород Арене"
Сотрудники МЧС ликвидируют последствия удара БПЛА по Белгород Арене - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
Сотрудники МЧС ликвидируют последствия удара БПЛА по "Белгород Арене". Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Правительство России направило 396 миллионов рублей для возмещения затрат Белгородской области в 2022-24 годах на выплату компенсаций за наем жилья гражданам, вынужденно покинувшим дома из-за обстрелов ВСУ, следует из распоряжения кабмина.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Выделить в 2025 году Минстрою России бюджетные ассигнования в размере 396002,6 тысячи рублей из резервного фонда правительства Российской Федерации на оказание разовой финансовой помощи в форме субсидии из федерального бюджета бюджету Белгородской области на возмещение понесенных бюджетом Белгородской области в 2022-2024 годах затрат, направленных на финансовое обеспечение реализации мероприятий по компенсации гражданам, вынужденно покинувшим жилые помещения, расположенные в населенных пунктах, подвергшихся обстрелам со стороны вооруженных формирований Украины, платы за наем жилья, имея в виду предоставление 6130 семьям компенсационных выплат за наем жилья, и обеспечение уровня софинансирования из федерального бюджета расходного обязательства бюджета Белгородской области, связанного с реализацией указанных мероприятий, в размере 99 процентов", - говорится в документе.
Вид на Белгород со смотровой площадки - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Потерявшие жилье белгородцы получили выплаты на спецсчета
13 октября, 12:28
 
