На компенсации жителям Белгородской области выделили 396 миллионов рублей
На компенсации жителям Белгородской области выделили 396 миллионов рублей - РИА Новости, 26.11.2025
На компенсации жителям Белгородской области выделили 396 миллионов рублей
Правительство России направило 396 миллионов рублей для возмещения затрат Белгородской области в 2022-24 годах на выплату компенсаций за наем жилья гражданам,... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-25T23:53:00+03:00
2025-11-25T23:53:00+03:00
2025-11-26T00:35:00+03:00
На компенсации жителям Белгородской области выделили 396 миллионов рублей
Белгородской области выделили 396 млн рублей на компенсации покинувшим дома
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Правительство России направило 396 миллионов рублей для возмещения затрат Белгородской области в 2022-24 годах на выплату компенсаций за наем жилья гражданам, вынужденно покинувшим дома из-за обстрелов ВСУ, следует из распоряжения кабмина.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Выделить в 2025 году Минстрою России бюджетные ассигнования в размере 396002,6 тысячи рублей из резервного фонда правительства Российской Федерации на оказание разовой финансовой помощи в форме субсидии из федерального бюджета бюджету Белгородской области на возмещение понесенных бюджетом Белгородской области в 2022-2024 годах затрат, направленных на финансовое обеспечение реализации мероприятий по компенсации гражданам, вынужденно покинувшим жилые помещения, расположенные в населенных пунктах, подвергшихся обстрелам со стороны вооруженных формирований Украины, платы за наем жилья, имея в виду предоставление 6130 семьям компенсационных выплат за наем жилья, и обеспечение уровня софинансирования из федерального бюджета расходного обязательства бюджета Белгородской области, связанного с реализацией указанных мероприятий, в размере 99 процентов", - говорится в документе.