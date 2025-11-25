https://ria.ru/20251125/oblast-2057371503.html
В Запорожской области более 28 тысяч абонентов остались без света
В Запорожской области более 28 тысяч абонентов остались без света - РИА Новости, 25.11.2025
В Запорожской области более 28 тысяч абонентов остались без света
Более 28 тысяч абонентов в Запорожской области находятся без света после ударов ВСУ, восстановительные работы ведутся там, где позволяет обстановка, сообщил... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T12:17:00+03:00
2025-11-25T12:17:00+03:00
2025-11-25T12:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
евгений балицкий
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788942558_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_2f46cc84a1bf26ab941a5fcbdb9c43c5.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788942558_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_f2d06dc544c82e53b080535e78b43942.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины
В Запорожской области более 28 тысяч абонентов остались без света
В Запорожской области более 28 тысяч жителей остались без света после атаки ВСУ