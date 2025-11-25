Рейтинг@Mail.ru
В Запорожской области более 28 тысяч абонентов остались без света
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:17 25.11.2025 (обновлено: 12:47 25.11.2025)
В Запорожской области более 28 тысяч абонентов остались без света
В Запорожской области более 28 тысяч абонентов остались без света

В Запорожской области более 28 тысяч жителей остались без света после атаки ВСУ

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Линии электропередачи. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Более 28 тысяч абонентов в Запорожской области находятся без света после ударов ВСУ, восстановительные работы ведутся там, где позволяет обстановка, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
"В результате более 28 тысяч абонентов в Запорожской области находятся без электроснабжения. Восстановительные бригады приступили к работе на тех участках, где это позволяет оперативная обстановка. На отдельных участках сохраняется высокая дроновая активность, что ограничивает работы", - сообщил Балицкий в своем Telegram-канале.
По его словам, в ночь на 25 ноября из-за ударов ВСУ поврежден один из ключевых объектов электроснабжения в Херсонской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
