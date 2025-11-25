В Запорожской области более 28 тысяч абонентов остались без света

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Более 28 тысяч абонентов в Запорожской области находятся без света после ударов ВСУ, восстановительные работы ведутся там, где позволяет обстановка, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.