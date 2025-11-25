https://ria.ru/20251125/obekty-2057331466.html
ВС России поразили энергообъекты в Одесской области
ВС России поразили энергообъекты в Одесской области
Энергетические объекты и оборудование повреждены в Одесской области на юге Украины после взрывов, сообщил во вторник глава областной военной администрации Олег... РИА Новости, 25.11.2025
