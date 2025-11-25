https://ria.ru/20251125/novorossiysk-2057282630.html
При атаке БПЛА в Новороссийске пострадал один человек
При атаке БПЛА в Новороссийске пострадал один человек - РИА Новости, 25.11.2025
При атаке БПЛА в Новороссийске пострадал один человек
Мужчина ранен из-за падения обломков БПЛА на частный дом в Новороссийске, повреждена еще одна многоэтажка, сообщил оперативный штаб Краснодарского края в своем... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T00:32:00+03:00
2025-11-25T00:32:00+03:00
2025-11-25T02:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
новороссийск
краснодарский край
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155728/62/1557286239_0:136:3157:1912_1920x0_80_0_0_5c3a9f919e2d0640e72d17d43c8b978c.jpg
https://ria.ru/20251124/chislo-2057158210.html
https://ria.ru/20251124/svo-2057276016.html
новороссийск
краснодарский край
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Новороссийск, Краснодарский край, Вооруженные силы Украины
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости.
Мужчина ранен из-за падения обломков БПЛА на частный дом в Новороссийске, повреждена еще одна многоэтажка, сообщил оперативный штаб Краснодарского края в своем Telegram-канале
.
«
"В Новороссийске из-за падения обломков БПЛА на частный дом ранен один человек. Пострадавшего мужчину госпитализировали и оказывают всю необходимую медицинскую помощь", — говорится в сообщении.
На месте работают специальные и экстренные службы.
В оперштабе добавили, что обломки БПЛА попали в еще один многоквартирный дом, в результате повреждены три квартиры на 11-м и 12-м этажах. Возникшее возгорание в одном из помещений оперативно ликвидировали. Пострадавших, по предварительным данным, нет.
Позднее обломки еще одного беспилотника попали в пятиэтажку в селе Мысхако. Пострадавших нет, пожар в одной из квартир быстро ликвидировали. Кроме того, из-за обломков БПЛА загорелась фура в селе Борисовка, водитель успел выскочить из кабины и не пострадал.
Ранее оперштаб сообщил, что при атаке украинских БПЛА в Новороссийске получил повреждения 16-этажный дом.
Еще один человек пострадал при налете беспилотников в Геленджике. Там повреждены два частных дома.
Вооруженные силы Украины
ежедневно нацеливают дроны на гражданские объекты в российских регионах. Российские войска наносят ответные удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.