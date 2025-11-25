При атаке БПЛА в Новороссийске пострадал один человек

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Мужчина ранен из-за падения обломков БПЛА на частный дом в Новороссийске, повреждена еще одна многоэтажка, сообщил оперативный штаб Краснодарского края в своем Мужчина ранен из-за падения обломков БПЛА на частный дом в Новороссийске, повреждена еще одна многоэтажка, сообщил оперативный штаб Краснодарского края в своем Telegram-канале

« "В Новороссийске из-за падения обломков БПЛА на частный дом ранен один человек. Пострадавшего мужчину госпитализировали и оказывают всю необходимую медицинскую помощь", — говорится в сообщении.

На месте работают специальные и экстренные службы.

В оперштабе добавили, что обломки БПЛА попали в еще один многоквартирный дом, в результате повреждены три квартиры на 11-м и 12-м этажах. Возникшее возгорание в одном из помещений оперативно ликвидировали. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

Позднее обломки еще одного беспилотника попали в пятиэтажку в селе Мысхако. Пострадавших нет, пожар в одной из квартир быстро ликвидировали. Кроме того, из-за обломков БПЛА загорелась фура в селе Борисовка, водитель успел выскочить из кабины и не пострадал.

Ранее оперштаб сообщил, что при атаке украинских БПЛА в Новороссийске получил повреждения 16-этажный дом.

Еще один человек пострадал при налете беспилотников в Геленджике. Там повреждены два частных дома.