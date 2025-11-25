Рейтинг@Mail.ru
При атаке БПЛА в Новороссийске пострадал один человек - РИА Новости, 25.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:32 25.11.2025 (обновлено: 02:33 25.11.2025)
При атаке БПЛА в Новороссийске пострадал один человек
При атаке БПЛА в Новороссийске пострадал один человек
Мужчина ранен из-за падения обломков БПЛА на частный дом в Новороссийске, повреждена еще одна многоэтажка, сообщил оперативный штаб Краснодарского края в своем... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T00:32:00+03:00
2025-11-25T02:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
новороссийск
краснодарский край
вооруженные силы украины
новороссийск
краснодарский край
При атаке БПЛА в Новороссийске пострадал один человек

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Мужчина ранен из-за падения обломков БПЛА на частный дом в Новороссийске, повреждена еще одна многоэтажка, сообщил оперативный штаб Краснодарского края в своем Telegram-канале.
«

Новороссийске из-за падения обломков БПЛА на частный дом ранен один человек. Пострадавшего мужчину госпитализировали и оказывают всю необходимую медицинскую помощь", — говорится в сообщении.

Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Число погибших при падении БПЛА в Сызрани выросло до трех человек
Вчера, 14:54
На месте работают специальные и экстренные службы.
В оперштабе добавили, что обломки БПЛА попали в еще один многоквартирный дом, в результате повреждены три квартиры на 11-м и 12-м этажах. Возникшее возгорание в одном из помещений оперативно ликвидировали. Пострадавших, по предварительным данным, нет.
Позднее обломки еще одного беспилотника попали в пятиэтажку в селе Мысхако. Пострадавших нет, пожар в одной из квартир быстро ликвидировали. Кроме того, из-за обломков БПЛА загорелась фура в селе Борисовка, водитель успел выскочить из кабины и не пострадал.
Ранее оперштаб сообщил, что при атаке украинских БПЛА в Новороссийске получил повреждения 16-этажный дом.
Еще один человек пострадал при налете беспилотников в Геленджике. Там повреждены два частных дома.
Вооруженные силы Украины ежедневно нацеливают дроны на гражданские объекты в российских регионах. Российские войска наносят ответные удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Военнослужащие ведут огонь из зенитной установки ЗУ-23 и ПКМ - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Силы ПВО сбили 31 украинский беспилотник
Вчера, 23:34
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияНовороссийскКраснодарский крайВооруженные силы Украины
 
 
