Терминалы ГК "Дело" работают штатно после атаки ВСУ Новороссийск

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. ГК "Дело" в связи с массированной атакой, которой подвергся Новороссийск, сообщила, что ее терминалы работают штатно, пострадавших нет.
"В связи с массированной атакой, которой подвергся город-герой Новороссийск, сообщаем, что терминалы ГК "Дело" работают в штатном режиме. Пострадавших нет. Работники действовали слаженно и оперативно в соответствии с внутренними инструкциями", - говорится в сообщении.
Ранее во вторник оперштаб Кубани сообщал о повреждении двух многоквартирных домов в результате атак БПЛА в Новороссийске, пострадавших не было.
Председатель совета директоров группы "Дело" Сергей Шишкарев в своем Telegram-канале сообщил, что руководители и вся команда "ДелоПортс" действовали слаженно, четко и оперативно. Шишкарев также привел в своем сообщении отчет генерального директора "ДелоПортс" Игоря Яковенко о ситуации в Новороссийске в момент массированной атаки беспилотников.
"Вот его утренний отчет: на время атаки наши работники были эвакуированы. Профильные специалисты находились в готовности ликвидировать возможное возгорание. К счастью, не пришлось. Есть некритичные повреждения, в частности, крана STS. На работу терминала они не влияют. После атаки в ночь на 14 ноября другой кран STS оказался выведенным из строя. Проводится оценка, сколько времени займет ремонт", - говорится в сообщении со ссылкой на Яковенко.
Группа компаний "Дело" – российский транспортно-логистический холдинг, основанный в 1993 году. Лидер морской перевалки и железнодорожной транспортировки контейнеров, а также глубоководной перевалки зерна в России. Группа управляет морскими контейнерными и глубоководными зерновыми терминалами в Дальневосточном, Балтийском и Азово-Черноморском бассейнах, в том числе терминалами КСК и НУТЭП, расположенными в Новороссийске.
