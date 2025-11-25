Терминалы ГК "Дело" работают штатно после атаки ВСУ Новороссийск

"Вот его утренний отчет: на время атаки наши работники были эвакуированы. Профильные специалисты находились в готовности ликвидировать возможное возгорание. К счастью, не пришлось. Есть некритичные повреждения, в частности, крана STS. На работу терминала они не влияют. После атаки в ночь на 14 ноября другой кран STS оказался выведенным из строя. Проводится оценка, сколько времени займет ремонт", - говорится в сообщении со ссылкой на Яковенко.