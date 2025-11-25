Рейтинг@Mail.ru
Терминалы ГК "Дело" работают штатно после атаки ВСУ Новороссийск - РИА Новости, 25.11.2025
09:16 25.11.2025 (обновлено: 11:12 25.11.2025)
https://ria.ru/20251125/novorossijsk-2057322574.html
Терминалы ГК "Дело" работают штатно после атаки ВСУ Новороссийск
Терминалы ГК "Дело" работают штатно после атаки ВСУ Новороссийск - РИА Новости, 25.11.2025
Терминалы ГК "Дело" работают штатно после атаки ВСУ Новороссийск
ГК "Дело" в связи с массированной атакой, которой подвергся Новороссийск, сообщила, что ее терминалы работают штатно, пострадавших нет. РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T09:16:00+03:00
2025-11-25T11:12:00+03:00
происшествия
новороссийск
группа компаний "дело"
россия
кск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934392733_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e850c999ebadc937a8cf40582e60e424.jpg
https://ria.ru/20251125/novoajdar-2057321932.html
новороссийск
россия
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
происшествия, новороссийск, группа компаний "дело" , россия, кск
Происшествия, Новороссийск, Группа компаний "Дело" , Россия, КСК
Терминалы ГК "Дело" работают штатно после атаки ВСУ Новороссийск

Терминалы ГК «Дело» работают в штатном режиме после атаки БПЛА на Новороссийск

© Фото : пресс-служба ГК "Дело"Терминал КСК в Новороссийске
Терминал КСК в Новороссийске - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© Фото : пресс-служба ГК "Дело"
Терминал КСК в Новороссийске. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. ГК "Дело" в связи с массированной атакой, которой подвергся Новороссийск, сообщила, что ее терминалы работают штатно, пострадавших нет.
"В связи с массированной атакой, которой подвергся город-герой Новороссийск, сообщаем, что терминалы ГК "Дело" работают в штатном режиме. Пострадавших нет. Работники действовали слаженно и оперативно в соответствии с внутренними инструкциями", - говорится в сообщении.
Ранее во вторник оперштаб Кубани сообщал о повреждении двух многоквартирных домов в результате атак БПЛА в Новороссийске, пострадавших не было.
Председатель совета директоров группы "Дело" Сергей Шишкарев в своем Telegram-канале сообщил, что руководители и вся команда "ДелоПортс" действовали слаженно, четко и оперативно. Шишкарев также привел в своем сообщении отчет генерального директора "ДелоПортс" Игоря Яковенко о ситуации в Новороссийске в момент массированной атаки беспилотников.
"Вот его утренний отчет: на время атаки наши работники были эвакуированы. Профильные специалисты находились в готовности ликвидировать возможное возгорание. К счастью, не пришлось. Есть некритичные повреждения, в частности, крана STS. На работу терминала они не влияют. После атаки в ночь на 14 ноября другой кран STS оказался выведенным из строя. Проводится оценка, сколько времени займет ремонт", - говорится в сообщении со ссылкой на Яковенко.
Группа компаний "Дело" – российский транспортно-логистический холдинг, основанный в 1993 году. Лидер морской перевалки и железнодорожной транспортировки контейнеров, а также глубоководной перевалки зерна в России. Группа управляет морскими контейнерными и глубоководными зерновыми терминалами в Дальневосточном, Балтийском и Азово-Черноморском бассейнах, в том числе терминалами КСК и НУТЭП, расположенными в Новороссийске.
