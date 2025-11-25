Рейтинг@Mail.ru
Новак отметил важность поставок энергоресурсов дружественным странам - РИА Новости, 25.11.2025
06:01 25.11.2025
Новак отметил важность поставок энергоресурсов дружественным странам
2025-11-25T06:01:00+03:00
2025-11-25T06:01:00+03:00
экономика, россия, москва, александр новак
Экономика, Россия, Москва, Александр Новак
Александр Новак . Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Поставки топливно-энергетических ресурсов из России повышают энергобезопасность и социально-экономическую устойчивость дружественных стран, Москва играет стабилизирующую роль в преодолении мирового энергокризиса, заявил вице-премьер Александр Новак, выступая на Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме.
"Поставки топливно-энергетических ресурсов из России повышают энергетическую безопасность и социально-экономическую устойчивость дружественных стран", – сказал он.
Россия играет стабилизирующую роль в преодолении мирового энергетического кризиса, добавил вице-премьер.
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Россия и КНР развивают сотрудничество в нефтегазовом секторе, заявил Новак
