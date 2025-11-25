https://ria.ru/20251125/novak-2057305523.html
Новак заявил, что Россия является лидером по поставкам нефти в Китай
Новак заявил, что Россия является лидером по поставкам нефти в Китай - РИА Новости, 25.11.2025
Новак заявил, что Россия является лидером по поставкам нефти в Китай
Россия по объему поставок нефти в КНР находится на лидирующей позиции, занимая более 20% китайского рынка, заявил вице-премьер Александр Новак, выступая на... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T05:59:00+03:00
2025-11-25T05:59:00+03:00
2025-11-25T05:59:00+03:00
россия
китай
экономика
александр новак
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023969152_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_abed119e9df408b5b9317aa0f7a98df5.jpg
https://ria.ru/20251125/novak-2057304762.html
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023969152_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_dc92f0703a059bd46734cb9244bd6970.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, экономика, александр новак
Россия, Китай, Экономика, Александр Новак
Новак заявил, что Россия является лидером по поставкам нефти в Китай
Новак: Россия занимает более 20% китайского рынка по объему поставок нефти