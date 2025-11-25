Россия и КНР развивают сотрудничество в нефтегазовом секторе, заявил Новак

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Россия и Китай развивают сотрудничество в области поставок оборудования и услуг нефтегазового сектора, заявил вице-премьер Александр Новак, выступая на Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме.

