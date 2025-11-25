Рейтинг@Mail.ru
05:53 25.11.2025
Россия обсуждает возможности расширения экспорта нефти в КНР, заявил Новак
Россия обсуждает возможности расширения экспорта нефти в КНР, заявил Новак
Россия с китайскими партнерами обсуждает возможности расширения экспорта нефти в Китай, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 25.11.2025
Россия обсуждает возможности расширения экспорта нефти в КНР, заявил Новак

Новак: РФ обсуждает возможности расширения экспорта нефти в Китай

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Александр Новак
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Александр Новак. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Россия с китайскими партнерами обсуждает возможности расширения экспорта нефти в Китай, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Обсуждаем с китайскими партнерами возможности расширения экспорта нефти в Китай. Межправительственные соглашения предусматривают возможность продления на 10 лет (до 2033 года) сроков поставки нефти в Китай через Казахстан", - сказал он, выступая на Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме.
Новак объяснил, чем грозит недоинвестирование в мировую нефтяную отрасль
05:51
 
ЭкономикаКитайРоссияАлександр Новак
 
 
