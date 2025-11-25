https://ria.ru/20251125/novak-2057304762.html
Россия обсуждает возможности расширения экспорта нефти в КНР, заявил Новак
Россия обсуждает возможности расширения экспорта нефти в КНР, заявил Новак - РИА Новости, 25.11.2025
Россия обсуждает возможности расширения экспорта нефти в КНР, заявил Новак
Россия с китайскими партнерами обсуждает возможности расширения экспорта нефти в Китай, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 25.11.2025
