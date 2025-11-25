Рейтинг@Mail.ru
Новак прокомментировал взаимодействие Москвы и Пекина в энергетике - РИА Новости, 25.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:50 25.11.2025
https://ria.ru/20251125/novak-2057304058.html
Новак прокомментировал взаимодействие Москвы и Пекина в энергетике
Новак прокомментировал взаимодействие Москвы и Пекина в энергетике - РИА Новости, 25.11.2025
Новак прокомментировал взаимодействие Москвы и Пекина в энергетике
Взаимодействие России и Китая в сфере энергетики неуклонно крепнет и приобретает характер подлинного стратегического альянса, заявил вице-премьер Александр... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T05:50:00+03:00
2025-11-25T05:50:00+03:00
россия
китай
москва
александр новак
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950900481_0:35:3426:1962_1920x0_80_0_0_177ccd3b0241ac502ac56e4e6be57468.jpg
https://ria.ru/20251125/novak-2057303794.html
россия
китай
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950900481_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_626abe808c3265a2b384eb80689052f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, китай, москва, александр новак
Россия, Китай, Москва, Александр Новак
Новак прокомментировал взаимодействие Москвы и Пекина в энергетике

Новак: взаимодействие РФ и КНР в энергетике неуклонно крепнет

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкАлександр Новак
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Александр Новак. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Взаимодействие России и Китая в сфере энергетики неуклонно крепнет и приобретает характер подлинного стратегического альянса, заявил вице-премьер Александр Новак, выступая на Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме.
"В структуре практической кооперации России и Китая одно из ключевых мест занимает энергетика, являясь точкой роста двустороннего сотрудничества, раскрывающей его грандиозный потенциал", - сказал он.
"Взаимодействие наших стран в сфере энергетики неуклонно крепнет, обогащается новым содержанием и приобретает характер подлинного стратегического альянса", - добавил Новак.
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Россия остается надежным поставщиком электроэнергии в Китай, заявил Новак
05:49
 
РоссияКитайМоскваАлександр Новак
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала