Новак прокомментировал взаимодействие Москвы и Пекина в энергетике
Новак прокомментировал взаимодействие Москвы и Пекина в энергетике - РИА Новости, 25.11.2025
Новак прокомментировал взаимодействие Москвы и Пекина в энергетике
Взаимодействие России и Китая в сфере энергетики неуклонно крепнет и приобретает характер подлинного стратегического альянса, заявил вице-премьер Александр... РИА Новости, 25.11.2025
россия
китай
москва
александр новак
Новак: взаимодействие РФ и КНР в энергетике неуклонно крепнет