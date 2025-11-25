Рейтинг@Mail.ru
05:48 25.11.2025
Новак рассказал о совместных с КНР разработках месторождений угля
Россия и Китай реализуют совместные проекты в угольной сфере, в частности продолжают совместное освоение Зашуланского месторождения угля в Забайкальском крае,... РИА Новости, 25.11.2025
Новак рассказал о совместных с КНР разработках месторождений угля

Новак: РФ и КНР продолжают вместе осваивать Зашуланское месторождение угля

Александр Новак
Александр Новак. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Россия и Китай реализуют совместные проекты в угольной сфере, в частности продолжают совместное освоение Зашуланского месторождения угля в Забайкальском крае, заявил вице-премьер Александр Новак.
"Значимое место в энергетическом сотрудничестве наших стран занимает угольная отрасль ... Реализуются совместные проекты в угольной сфере. В том числе продолжается совместное освоение Зашуланского угольного месторождения в Забайкальском крае", - сказал он, выступая на Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме.
Новак заявил о перспективах роста поставок угля России в Китай
05:46
05:46
В апреле прошлого года "Эн+ Груп" сообщала, что "Разрезуголь" (совместное предприятие Эн+ и китайской CHN Energy) ведет строительно-монтажные работы по объектам первой очереди на данном участке недр. В разработку Зашуланского месторождения планировалось направить около 50 миллиардов рублей, выход на добычу 5 миллионов тонн угля в год был намечен на конец 2027 года.
В сентябре 2024 года генеральный директор "Эн+Груп" Владимир Колмогоров отмечал проблему с платежами с китайской стороны по проекту освоения Зашуланского угольного месторождения, которая сказывается на сроках его реализации.
"Эн+ Груп" - вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии, основанный бизнесменом Олегом Дерипаской. Компания объединяет электрогенерирующие активы установленной мощностью 19,6 ГВт (включая 15,1 ГВт гидроэнергетических активов) и алюминиевые производства годовой мощностью 3,9 миллиона тонн (через контрольную долю в ОК "Русал").
Новак отметил важность сотрудничества с КНР по СПГ-проектам в Арктике
05:42
05:42
 
