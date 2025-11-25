Новак рассказал о совместных с КНР разработках месторождений угля

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Россия и Китай реализуют совместные проекты в угольной сфере, в частности продолжают совместное освоение Зашуланского месторождения угля в Забайкальском крае, заявил вице-премьер Александр Новак.

"Значимое место в энергетическом сотрудничестве наших стран занимает угольная отрасль ... Реализуются совместные проекты в угольной сфере. В том числе продолжается совместное освоение Зашуланского угольного месторождения в Забайкальском крае", - сказал он, выступая на Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме.

В апреле прошлого года "Эн+ Груп" сообщала, что "Разрезуголь" (совместное предприятие Эн+ и китайской CHN Energy) ведет строительно-монтажные работы по объектам первой очереди на данном участке недр. В разработку Зашуланского месторождения планировалось направить около 50 миллиардов рублей, выход на добычу 5 миллионов тонн угля в год был намечен на конец 2027 года.

В сентябре 2024 года генеральный директор "Эн+Груп" Владимир Колмогоров отмечал проблему с платежами с китайской стороны по проекту освоения Зашуланского угольного месторождения, которая сказывается на сроках его реализации.