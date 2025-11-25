https://ria.ru/20251125/novak-2057303543.html
Новак рассказал о совместных с КНР разработках месторождений угля
Новак рассказал о совместных с КНР разработках месторождений угля - РИА Новости, 25.11.2025
Новак рассказал о совместных с КНР разработках месторождений угля
Россия и Китай реализуют совместные проекты в угольной сфере, в частности продолжают совместное освоение Зашуланского месторождения угля в Забайкальском крае,... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T05:48:00+03:00
2025-11-25T05:48:00+03:00
2025-11-25T05:48:00+03:00
экономика
россия
китай
забайкальский край
александр новак
олег дерипаска
русал
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023909153_0:206:2905:1840_1920x0_80_0_0_56ee1c2a7fb346e6766036ea87c73fcd.jpg
https://ria.ru/20251125/novak-2057303426.html
https://ria.ru/20251125/novak-2057302911.html
россия
китай
забайкальский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023909153_88:0:2817:2047_1920x0_80_0_0_a035ea3864033c79726107feb9b6cfdb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, китай, забайкальский край, александр новак, олег дерипаска, русал
Экономика, Россия, Китай, Забайкальский край, Александр Новак, Олег Дерипаска, Русал
Новак рассказал о совместных с КНР разработках месторождений угля
Новак: РФ и КНР продолжают вместе осваивать Зашуланское месторождение угля
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Россия и Китай реализуют совместные проекты в угольной сфере, в частности продолжают совместное освоение Зашуланского месторождения угля в Забайкальском крае, заявил вице-премьер Александр Новак.
"Значимое место в энергетическом сотрудничестве наших стран занимает угольная отрасль ... Реализуются совместные проекты в угольной сфере. В том числе продолжается совместное освоение Зашуланского угольного месторождения в Забайкальском крае", - сказал он, выступая на Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме.
В апреле прошлого года "Эн+ Груп" сообщала, что "Разрезуголь" (совместное предприятие Эн+ и китайской CHN Energy) ведет строительно-монтажные работы по объектам первой очереди на данном участке недр. В разработку Зашуланского месторождения планировалось направить около 50 миллиардов рублей, выход на добычу 5 миллионов тонн угля в год был намечен на конец 2027 года.
В сентябре 2024 года генеральный директор "Эн+Груп" Владимир Колмогоров отмечал проблему с платежами с китайской стороны по проекту освоения Зашуланского угольного месторождения, которая сказывается на сроках его реализации.
"Эн+ Груп" - вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии, основанный бизнесменом Олегом Дерипаской
. Компания объединяет электрогенерирующие активы установленной мощностью 19,6 ГВт (включая 15,1 ГВт гидроэнергетических активов) и алюминиевые производства годовой мощностью 3,9 миллиона тонн (через контрольную долю в ОК "Русал
").