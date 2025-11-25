https://ria.ru/20251125/novak-2057303426.html
Новак заявил о перспективах роста поставок угля России в Китай
Новак заявил о перспективах роста поставок угля России в Китай - РИА Новости, 25.11.2025
Новак заявил о перспективах роста поставок угля России в Китай
Есть хорошие перспективы наращивания поставок российского угля и продуктов его переработки в Китай до более 100 миллионов тонн в год, заявил вице-премьер... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T05:46:00+03:00
2025-11-25T05:46:00+03:00
2025-11-25T05:46:00+03:00
экономика
китай
россия
александр новак
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024206739_0:99:3072:1827_1920x0_80_0_0_02348bc9c0dcb0fbac8a40377e0faac0.jpg
https://ria.ru/20251125/novak-2057302911.html
китай
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024206739_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b568bdc4e726cfdd14b78d29d0467b1b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, китай, россия, александр новак
Экономика, Китай, Россия, Александр Новак
Новак заявил о перспективах роста поставок угля России в Китай
Новак: РФ может нарастить поставки угля в Китай до более 100 миллионов тонн