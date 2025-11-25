Рейтинг@Mail.ru
Новак заявил о перспективах роста поставок угля России в Китай - РИА Новости, 25.11.2025
05:46 25.11.2025
Новак заявил о перспективах роста поставок угля России в Китай
Новак заявил о перспективах роста поставок угля России в Китай - РИА Новости, 25.11.2025
Новак заявил о перспективах роста поставок угля России в Китай
Есть хорошие перспективы наращивания поставок российского угля и продуктов его переработки в Китай до более 100 миллионов тонн в год, заявил вице-премьер... РИА Новости, 25.11.2025
Новак заявил о перспективах роста поставок угля России в Китай

Новак: РФ может нарастить поставки угля в Китай до более 100 миллионов тонн

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАлександр Новак
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Александр Новак. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Есть хорошие перспективы наращивания поставок российского угля и продуктов его переработки в Китай до более 100 миллионов тонн в год, заявил вице-премьер Александр Новак.
"Хорошие возможности есть для расширения сотрудничества в угольной сфере. Россия является одним из ведущих производителей и поставщиков угля на мировом рынке, а Китай - крупнейшим потребителем. В этой связи видим перспективы наращивания поставок угля и продуктов его переработки в Китай до более 100 миллионов тонн в год", - сказал он, выступая на Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме.
Новак отметил, что по итогам прошлого года в Китай поставлено более 78 миллионов тонн угля. Следовательно рост может составить около 28,2%.
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Новак отметил важность сотрудничества с КНР по СПГ-проектам в Арктике
ЭкономикаКитайРоссияАлександр Новак
 
 
