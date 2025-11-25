Новак отметил важность сотрудничества с КНР по СПГ-проектам в Арктике

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Китайские компании являются акционерами в российских проектах по сжижению природного газа (СПГ) в Арктике, важно на фоне внешних вызовов совместными усилиями обеспечить условия их реализации, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Ведущие китайские корпорации являются партнерами в крупнейших российских СПГ-проектах в Арктической зоне. В условиях внешних вызовов крайне важно совместными усилиями обеспечить необходимые условия для их реализации", - сказал он на Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме.
Китайские компании являются акционерами двух крупнотоннажных СПГ-проектов "Новатэка" в Арктической зоне - "Ямал СПГ" и "Арктик СПГ 2".
В "Ямал СПГ" китайской CNPC принадлежит доля в 20%, Фонду Шелкового пути - 9,9%. Другие акционеры проекта - "Новатэк" (50,1%) и французская TotalEnergies (20%). Общая проектная мощность завода составляет 16,5 миллиона тонн в год, но фактическая достигает 17,5 миллиона тонн.
"Арктик СПГ 2" предусматривает строительство трех очередей производства СПГ мощностью по 6,6 миллиона тонн в год. "Новатэк" владеет 60% в предприятии, еще по 10% принадлежат TotalEnergies, китайским CNPC и CNOOC, а также консорциуму японских Mitsui и JOGMEC.
Первый сжиженный газ на заводе был получен в декабре 2023 года. В сентябре текущего года "Новатэк", ссылаясь на данные Kpler, заявил о начале отгрузок с "Арктик СПГ 2".
