Новак отметил важность сотрудничества с КНР по СПГ-проектам в Арктике

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Китайские компании являются акционерами в российских проектах по сжижению природного газа (СПГ) в Арктике, важно на фоне внешних вызовов совместными усилиями обеспечить условия их реализации, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

"Ведущие китайские корпорации являются партнерами в крупнейших российских СПГ-проектах в Арктической зоне. В условиях внешних вызовов крайне важно совместными усилиями обеспечить необходимые условия для их реализации", - сказал он на Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме.