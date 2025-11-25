Рейтинг@Mail.ru
Новак отметил важность сотрудничества с КНР по СПГ-проектам в Арктике - РИА Новости, 25.11.2025
05:42 25.11.2025
https://ria.ru/20251125/novak-2057302911.html
Новак отметил важность сотрудничества с КНР по СПГ-проектам в Арктике
Китайские компании являются акционерами в российских проектах по сжижению природного газа (СПГ) в Арктике, важно на фоне внешних вызовов совместными усилиями... РИА Новости, 25.11.2025
экономика, арктика, россия, александр новак, новатэк, арктик спг - 2, фонд шелкового пути, ямал спг
Экономика, Арктика, Россия, Александр Новак, Новатэк, Арктик СПГ - 2, Фонд шелкового пути, Ямал СПГ
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАлександр Новак
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Александр Новак. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Китайские компании являются акционерами в российских проектах по сжижению природного газа (СПГ) в Арктике, важно на фоне внешних вызовов совместными усилиями обеспечить условия их реализации, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Ведущие китайские корпорации являются партнерами в крупнейших российских СПГ-проектах в Арктической зоне. В условиях внешних вызовов крайне важно совместными усилиями обеспечить необходимые условия для их реализации", - сказал он на Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме.
Добыча нефти в Татарстане - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Новак рассказал о возможном снижении дисконта на российскую нефть
19 ноября, 15:18
Китайские компании являются акционерами двух крупнотоннажных СПГ-проектов "Новатэка" в Арктической зоне - "Ямал СПГ" и "Арктик СПГ 2".
В "Ямал СПГ" китайской CNPC принадлежит доля в 20%, Фонду Шелкового пути - 9,9%. Другие акционеры проекта - "Новатэк" (50,1%) и французская TotalEnergies (20%). Общая проектная мощность завода составляет 16,5 миллиона тонн в год, но фактическая достигает 17,5 миллиона тонн.
"Арктик СПГ 2" предусматривает строительство трех очередей производства СПГ мощностью по 6,6 миллиона тонн в год. "Новатэк" владеет 60% в предприятии, еще по 10% принадлежат TotalEnergies, китайским CNPC и CNOOC, а также консорциуму японских Mitsui и JOGMEC.
Первый сжиженный газ на заводе был получен в декабре 2023 года. В сентябре текущего года "Новатэк", ссылаясь на данные Kpler, заявил о начале отгрузок с "Арктик СПГ 2".
Работа автозаправки - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Новак сообщил о снижении цен на топливо
19 ноября, 15:17
 
