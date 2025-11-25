Рейтинг@Mail.ru
НКР повысило рейтинг банка Новиком с AA-.ru до AA.ru, прогноз стабильный - РИА Новости, 25.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:51 25.11.2025 (обновлено: 17:21 25.11.2025)
https://ria.ru/20251125/nkr-2057459256.html
НКР повысило рейтинг банка Новиком с AA-.ru до AA.ru, прогноз стабильный
НКР повысило рейтинг банка Новиком с AA-.ru до AA.ru, прогноз стабильный - РИА Новости, 25.11.2025
НКР повысило рейтинг банка Новиком с AA-.ru до AA.ru, прогноз стабильный
Рейтинговое агентство "Национальные кредитные рейтинги" (НКР) повысило кредитный рейтинг АО АКБ "НОВИКОМБАНК" с AA-.ru до AA.ru и изменило прогноз по кредитному РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T16:51:00+03:00
2025-11-25T17:21:00+03:00
нагорно-карабахская республика
новикомбанк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/01/2052311349_0:93:1787:1098_1920x0_80_0_0_1d69bb52c97b8f8b97c5265749d040ea.jpg
https://ria.ru/20251120/novikom-2056284166.html
https://ria.ru/20251113/novikom-2054832609.html
нагорно-карабахская республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/01/2052311349_145:0:1733:1191_1920x0_80_0_0_f80367e2793494717a0ec63c1a663e41.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нагорно-карабахская республика, новикомбанк
Нагорно-Карабахская Республика, Новикомбанк
НКР повысило рейтинг банка Новиком с AA-.ru до AA.ru, прогноз стабильный

Рейтинговое агентство НКР повысило рейтинг АО АКБ "НОВИКОМБАНК" до AA.ru

© Фото : пресс-служба АО АКБ "НОВИКОМБАНК"Логотип НОВИКОМ
Логотип НОВИКОМ - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© Фото : пресс-служба АО АКБ "НОВИКОМБАНК"
Логотип НОВИКОМ
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Рейтинговое агентство "Национальные кредитные рейтинги" (НКР) повысило кредитный рейтинг АО АКБ "НОВИКОМБАНК" с AA-.ru до AA.ru и изменило прогноз по кредитному рейтингу с позитивного на стабильный, сообщается в пресс-релизе агентства.
Как отмечается в сообщении НКР, повышение кредитного рейтинга банка обусловлено улучшением оценок диверсификации, достаточности капитала и системы управления. Оценки нефинансовых рисков отражают сильные рыночные позиции банка при сохраняющейся концентрации бизнеса на корпоративном кредитовании. Новиком демонстрирует улучшение нормативов достаточности капитала в сравнении с 2024 годом при стабильно высокой рентабельности, склонность к риску остается низкой.
Специалисты НОВИКОМа раскрыли подробности сезонной схемы мошенников - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Специалисты НОВИКОМа раскрыли подробности "сезонной" схемы мошенников
20 ноября, 13:25
Так, аналитики НКР отметили, что Новиком стабильно входит во вторую десятку крупнейших банков по размеру активов и капитала. Банк активно работает на межбанковском рынке, наращивает портфель ценных бумаг. За 12 месяцев, завершившихся 30 сентября 2025 года, активы банка выросли более чем на 20%, регуляторный капитал увеличился на 12%, что поддержало оценку рыночных позиций банка.
В кредитном портфеле преобладают крупные промпредприятия, заметная часть которых аффилирована с банком через акционера, при этом отмечается уменьшение доли кредитов аффилированным сторонам и активная работа банка по привлечению новых крупных корпоративных клиентов с высоким кредитным качеством. В соответствии со стратегией развития Новиком планирует увеличивать кредитный портфель на 7–10% ежегодно. НКР не ожидает изменения оценки рыночных позиций банка в среднесрочной перспективе.
В отчете, в частности, указывается, что Новиком продолжает поддерживать существенный запас капитала, при этом оценка достаточности капитала выросла, что стало одним из факторов повышения рейтинга.
Чистая прибыль банка по итогам 9 месяцев 2025 года составила 22,3 миллиарда рублей, что соответствует уровню аналогичного периода прошлого года, рентабельность капитала составила 25%. НКР ожидает сохранения высокой оценки рентабельности на долгосрочном горизонте.
НКР продолжает оценивать склонность банка к риску как низкую, что обусловлено высоким качеством кредитного портфеля банка — средняя оценка кредитного качества топ-30 риск-позиций, по мнению агентства, соответствует уровню А.
Логотип банка НОВИКОМ - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Прибыль НОВИКОМа составила 22,3 млрд рублей за 9 месяцев
13 ноября, 17:57
 
Нагорно-Карабахская РеспубликаНовикомбанк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала