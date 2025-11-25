НКР повысило рейтинг банка Новиком с AA-.ru до AA.ru, прогноз стабильный

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Рейтинговое агентство "Национальные кредитные рейтинги" (НКР) повысило кредитный рейтинг АО АКБ "НОВИКОМБАНК" с AA-.ru до AA.ru и изменило прогноз по кредитному рейтингу с позитивного на стабильный, сообщается в пресс-релизе агентства.

Как отмечается в сообщении НКР, повышение кредитного рейтинга банка обусловлено улучшением оценок диверсификации, достаточности капитала и системы управления. Оценки нефинансовых рисков отражают сильные рыночные позиции банка при сохраняющейся концентрации бизнеса на корпоративном кредитовании. Новиком демонстрирует улучшение нормативов достаточности капитала в сравнении с 2024 годом при стабильно высокой рентабельности, склонность к риску остается низкой.

Так, аналитики НКР отметили, что Новиком стабильно входит во вторую десятку крупнейших банков по размеру активов и капитала. Банк активно работает на межбанковском рынке, наращивает портфель ценных бумаг. За 12 месяцев, завершившихся 30 сентября 2025 года, активы банка выросли более чем на 20%, регуляторный капитал увеличился на 12%, что поддержало оценку рыночных позиций банка.

В кредитном портфеле преобладают крупные промпредприятия, заметная часть которых аффилирована с банком через акционера, при этом отмечается уменьшение доли кредитов аффилированным сторонам и активная работа банка по привлечению новых крупных корпоративных клиентов с высоким кредитным качеством. В соответствии со стратегией развития Новиком планирует увеличивать кредитный портфель на 7–10% ежегодно. НКР не ожидает изменения оценки рыночных позиций банка в среднесрочной перспективе.

В отчете, в частности, указывается, что Новиком продолжает поддерживать существенный запас капитала, при этом оценка достаточности капитала выросла, что стало одним из факторов повышения рейтинга.

Чистая прибыль банка по итогам 9 месяцев 2025 года составила 22,3 миллиарда рублей, что соответствует уровню аналогичного периода прошлого года, рентабельность капитала составила 25%. НКР ожидает сохранения высокой оценки рентабельности на долгосрочном горизонте.