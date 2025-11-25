Рейтинг@Mail.ru
Стало известно число коротких рабочих недель в 2026 году - РИА Новости, 25.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:18 25.11.2025
https://ria.ru/20251125/nedeli-2057291417.html
Стало известно число коротких рабочих недель в 2026 году
Стало известно число коротких рабочих недель в 2026 году - РИА Новости, 25.11.2025
Стало известно число коротких рабочих недель в 2026 году
Семь сокращенных рабочих недель будет в России в 2026 году, это будет связано с праздниками, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса hh.ru. РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T02:18:00+03:00
2025-11-25T02:18:00+03:00
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100663/11/1006631139_0:151:2000:1276_1920x0_80_0_0_13ad1d51718b8b289618525f06a77cd0.jpg
https://ria.ru/20251115/nedeli-2055106405.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100663/11/1006631139_50:0:1950:1425_1920x0_80_0_0_a9110825d8920b2d30b4b9acf76423fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия
Россия
Стало известно число коротких рабочих недель в 2026 году

HeadHunter: в РФ в 2026 году будет семь сокращенных рабочих недель

© Fotolia / masterloi Мужчина работает за компьютером
Мужчина работает за компьютером - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© Fotolia / masterloi
Мужчина работает за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Семь сокращенных рабочих недель будет в России в 2026 году, это будет связано с праздниками, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса hh.ru.
"В 2026 году, согласно производственному календарю, ожидается семь сокращенных рабочих недель", - сообщили в сервисе.
Согласно hh.ru в феврале россияне будут отдыхать с 21 по 23 в честь Дня защитника Отечества, а работать четыре дня – с 24 по 27. Далее короткая неделя ожидается в марте с 10 по 13 число, с 27 по 30 апреля, а также с 12 по 15 мая и с 8 по 11 июня.
Уточняется, что 4 ноября и 31 декабря 2026 года также будут днями отдыха, поэтому в ноябре в России будет разделенная на две части рабочая неделя, которая продлится всего четыре дня, а в последнюю неделю декабря предстоит работать всего три дня.
Бизнесмен работает за компьютером - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
В 2026 году не будет шестидневных рабочих недель
15 ноября, 01:57
 
Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала