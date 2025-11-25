https://ria.ru/20251125/nedeli-2057291417.html
Стало известно число коротких рабочих недель в 2026 году
Стало известно число коротких рабочих недель в 2026 году - РИА Новости, 25.11.2025
Стало известно число коротких рабочих недель в 2026 году
Семь сокращенных рабочих недель будет в России в 2026 году, это будет связано с праздниками, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса hh.ru. РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T02:18:00+03:00
2025-11-25T02:18:00+03:00
2025-11-25T02:18:00+03:00
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100663/11/1006631139_0:151:2000:1276_1920x0_80_0_0_13ad1d51718b8b289618525f06a77cd0.jpg
https://ria.ru/20251115/nedeli-2055106405.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100663/11/1006631139_50:0:1950:1425_1920x0_80_0_0_a9110825d8920b2d30b4b9acf76423fa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия
Стало известно число коротких рабочих недель в 2026 году
HeadHunter: в РФ в 2026 году будет семь сокращенных рабочих недель
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Семь сокращенных рабочих недель будет в России в 2026 году, это будет связано с праздниками, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса hh.ru.
"В 2026 году, согласно производственному календарю, ожидается семь сокращенных рабочих недель", - сообщили в сервисе.
Согласно hh.ru в феврале россияне будут отдыхать с 21 по 23 в честь Дня защитника Отечества, а работать четыре дня – с 24 по 27. Далее короткая неделя ожидается в марте с 10 по 13 число, с 27 по 30 апреля, а также с 12 по 15 мая и с 8 по 11 июня.
Уточняется, что 4 ноября и 31 декабря 2026 года также будут днями отдыха, поэтому в ноябре в России
будет разделенная на две части рабочая неделя, которая продлится всего четыре дня, а в последнюю неделю декабря предстоит работать всего три дня.