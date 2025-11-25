Стало известно число коротких рабочих недель в 2026 году

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Семь сокращенных рабочих недель будет в России в 2026 году, это будет связано с праздниками, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса hh.ru.

Согласно hh.ru в феврале россияне будут отдыхать с 21 по 23 в честь Дня защитника Отечества, а работать четыре дня – с 24 по 27. Далее короткая неделя ожидается в марте с 10 по 13 число, с 27 по 30 апреля, а также с 12 по 15 мая и с 8 по 11 июня.